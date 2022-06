Défense : la RDC suspend tous ses accords avec le Rwanda

En cause, la RDC dénonce "l'occupation et le pillage de la cité de Bunagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23". Pour le ministre de la Communication Patrick Muyaya Katembwe, il s'agit d'une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.



Le conseil supérieur de la défense a formulé au demande au gouvernement pour suspendre tous les protocoles d'accords, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Il exige du Rwanda de procéder immédiatement au retrait de ses troupes, sous couvert du groupe terroriste M23, du sol congolais.