INTERNATIONAL

Défense : le Niger notifie officiellement la dénonciation des accords de coopération avec la France

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Août 2023

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger a notifié le 4 août 2023 à l'Ambassade de France à Niamey la dénonciation de plusieurs accords de coopération et arrangements dans le domaine de la défense et de la sécurité. Cette décision a été prise par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) suite à la situation prévalant au Niger depuis le 26 juillet 2023.