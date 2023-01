Défense : le Tchad et l'Arabie Saoudite signent un mémorandum d'accord de coopération

Le mémorandum a été paraphé par le Ministre Adjoint de la Défense pour les Affaires Exécutives, Dr. Khalid Bin Hissein Al-Biyari, du côté du gouvernement saoudien et le Ministre d'État, Ministre des Affaires Etrangères, des Tchadiens de l’Étranger et de la Coopération Internationale, l’Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, du côté du gouvernement tchadien.



Le mémorandum couvre un certain nombre de domaines de la défense entre les deux pays, notamment dans celui du développement de la coopération dans la formation et des exercices militaires, du soutien logistique, des services médico-militaires, des activités culturelles et sociales ainsi que de la sensibilisation dans la lutte contre le terrorisme.



La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de deux délégations respectives, comprenant des hauts fonctionnaires des Ministères de la Défense et des Affaires Étrangères des deux pays.



Cet accord de coopération dans le domaine de la défense renforce les liens entre le Tchad et le Royaume d'Arabie Saoudite et contribue à la sécurité et à la stabilité des deux pays.