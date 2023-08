Délestage à N'Djamena : Une semaine sans électricité dans plusieurs quartiers

La capitale tchadienne, N'Djamena, connaît une nouvelle vague de délestage qui a laissé plusieurs quartiers sans électricité pendant une période de près d'une semaine. Parmi les zones touchées par cette coupure d'électricité prolongée, on peut citer une partie de Moursal, Dembé, Chagoua, Ridina et Ardep-Djoumal, pour n'en nommer que quelques-uns.



La population locale est devenue malheureusement familière avec ces coupures d'électricité récurrentes, qui ont un impact significatif sur la vie quotidienne des habitants. Les activités domestiques, les entreprises et même les services essentiels tels que les hôpitaux sont touchés par ces interruptions soudaines et prolongées d'électricité.



La société nationale d'électricité, la SNE, n'a pas fourni des explications.