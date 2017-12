Denis Sassou N’Guesso aux sages et notabilités de la Lékoumou : « La paix repose aussi sur vos épaules »

La rencontre sollicitée, par les sages et notabilités du département de la Lékoumou, s’est déroulée en présence du premier ministre, Clément Mouamba, fils du terroir. Elle a donné l’occasion aux hôtes de Denis Sassou N’Guesso d’exprimer leur préoccupation sur la paix dans l’ensemble du pays, mais aussi dans leur département. Ils ont ainsi lancé un appel à la paix, parce que sans la paix, le développement ne sera pas possible.



Au cours de cet échange le chef de l’Etat a salué l’initiative des sages et notabilités de la Lékoumou qui ont fait le déplacement de Brazzaville pour le rencontrer. Le président conglais a rappelé non sans pincement au cœur la violence qui a marqué le référendum constitutionnel en 2015, dans le département de la Lékoumou. Aussi, a-t-il mis les sages et notabilités de ce département devant leur responsabilité, parce que, a-t-il dit, ils sont les dépositaires des valeurs ancestrales.



Pour Denis Sassou N’Guesso, les sages ont le rôle de gardien de la paix dans les départements. « La paix repose aussi sur vos épaules », a-t-il martelé, avant de poursuivre : « s’il ya un quelconque désordre là-bas, dans la Lékoumou, je viendrai à Sibiti et je vous poserai la question, parce que vous êtes responsables ; c’est à vous que je demanderai des comptes. Je vous confie la mission de préserver la paix dans le département de la Lekoumou, même s’il y a les policiers, les militaires et les gendarmes. Vous avez donné la preuve que c’est possible», a poursuivi le chef de l’Etat.



Lorsque les sages et notabilités de la Lékoumou proposent l’organisation d’une rencontre à Sibiti dans le but de rechercher les solutions au problème sécuritaire dans le Pool, le président de la République explique : dans le Pool, nous sommes passés à « une autre phase ». Sans conteste, il faisait allusion à la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités conclu le 23 décembre dernier entre le Gouvernement et le représentant de Bitsamou Frédéric (Ntumi).