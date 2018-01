Des chercheurs et des scientifiques de cinq pays nommés lauréats du prix Roi Faisal 2018

Cinq chercheurs et scientifiques de Malaisie, Jordanie, Tunisie, États-Unis et du Royaume-Uni ont été nommés lauréats de la 40ème édition du prestigieux Prix Roi Faisal 2018, en reconnaissance de leurs contributions remarquables pour l'humanité. Le prix récompense des réalisations exceptionnelles dans cinq catégories : Service à l'Islam, Études Islamiques, Langue et Littérature Arabes, Médecine et Sciences.



Le professeur Irwandi Jaswir, Vice-Doyen de l'Institut International de Recherche et de Formation Halal (INHART) et Secrétaire du Conseil des Professeurs de l'Université Islamique Internationale de Malaisie (IIUM), a été nommé lauréat de la catégorie Service à l'Islam pour sa contribution au développement de « Science Halal » et de la nourriture et des biens de consommation Halal.



Le professeur Bashar Awad, de Hadith, de l'Université Islamique Internationale de Jordanie, a été nommé lauréat du Prix Roi Faisal dans la catégorie Études Islamiques de cette année, en reconnaissance de son travail sur le thème « Éditions Critiques des Textes Historiques et Biographiques Islamiques ».



Le Prix Roi Faisal pour la Langue et la Littérature Arabes a été décerné au Professeur Chokri Mabkhout de l'Université Manoubah, à Tunis, pour ses « Études Traitant de l'Autobiographie dans la Littérature Arabe ».



Le professeur James P. Allison, de la fondation Vian L. Smith, Président Distingué du Département d'Immunologie, États-Unis, a été nommé lauréat du prix Roi Faisal 2018 dans la catégorie Médicine pour ses découvertes majeures dans le domaine de l'immunothérapie contre le cancer.



Le professeur M. John M. Ball, professeur de philosophie naturelle à l'Université d'Oxford, est le lauréat du prix Roi Faisal de la science pour ses contributions exceptionnelles dans le domaine des mathématiques. Le professeur Ball a été reconnu pour ses travaux sur les équations aux dérivées partielles non linéaires, le calcul des variations et les systèmes dynamiques.