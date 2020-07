Des dirigeants du monde entier vont s’exprimer devant le Sommet mondial de l’OIT sur le COVID-19 et le monde du travail

Plus de 50 Chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que d’éminents dirigeants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, prendront part aux discussions dans le cadre du Sommet mondial virtuel sur le COVID-19 et le monde du travail qui a lieu du 7 au 9 juillet.

Représentant toutes les régions du monde, ils s’exprimeront devant le Sommet par vidéo-conférence. Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, prononcera lui aussi une allocution ainsi que plusieurs dirigeants d’organisations internationales et d’agences des Nations Unies.

Programme de la Journée mondiale des leaders (https://bit.ly/3eb9Itx) (en anglais), le 8 juillet de 8h00 à 17h30 GMT.

Suivez la Journée des leaders mondiaux en direct (https://bit.ly/2W02mCL).

Cet événement constitue le rassemblement virtuel le plus important jamais organisé rassemblant des représentants des travailleurs, des employeurs et des gouvernements. Les participants évoqueront les différentes façons de répondre aux conséquences économiques et sociales de la pandémie, qui a révélé au grand jour l’extrême vulnérabilité de millions de travailleurs et d’entreprises.

Parmi les thèmes qui seront abordés durant le sommet, on peut citer:

Comment promouvoir le plein emploi productif dans ce nouvel environnement?

Que faire pour venir à bout des multiples vulnérabilités au sein du monde du travail mises en évidence par la pandémie?

Quelles catégories de travailleurs ont besoin d’un soutien particulier et d’une attention spécifique?

Comment faire de la réduction et de l’élimination de la pauvreté des objectifs centraux du processus de relance économique?

Comment la communauté internationale peut-elle se rassembler autour d’un objectif commun et réaffirmer son engagement en faveur de l’accomplissement du Programme de développement durable de l’ONU pour 2030?

La première étape de ce Sommet mondial a eu lieu les 1er et 2 juillet à travers une série d’événements régionaux virtuels consacrés à l'Afrique (https://bit.ly/2BRPsQn), aux Amériques (https://bit.ly/2ZWeOVA), aux Etats arabes (https://bit.ly/2CiZWIm), à l’Asie-Pacifique (https://bit.ly/321tsxd) et à l'Europe et Asie centrale (https://bit.ly/2ZbvaKC). Les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, de même que des universitaires, ont évoqué le coût gigantesque de la pandémie de COVID-19 (https://bit.ly/3iKovPe) sur l’économie, le marché du travail et la société, ainsi que les réponses apportées par les différents pays.

Un florilège des discussions (https://bit.ly/3fdF57V) ayant eu lieu lors des événements régionaux a été présenté le 7 juillet, lors du premier événement mondial, ainsi que des entretiens avec les directeurs régionaux de l’OIT.

Le 8 juillet sera la Journée des dirigeants mondiaux (https://bit.ly/2W02mCL). Elle comprendra des interventions de la part de chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que d’éminents dirigeants internationaux des représentants des employeurs et des travailleurs.

Enfin, le 9 juillet sera la Journée des mandants de l’OIT (https://bit.ly/2O62nRn). A cette occasion, des ministres ainsi que des dirigeants d’organisations d’employeurs et de travailleurs des Etats membres de l’OIT dresseront le bilan des événements des jours précédents et évoqueront la question de l’application de la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail (https://bit.ly/3fcm1qQ) dans le contexte de la pandémie.

Les journalistes souhaitant suivre les débats pourront le faire via le site du Sommet mondial de l’OIT (https://bit.ly/3gCeh1A).

