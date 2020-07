Des dirigeants du monde entier vont s’exprimer devant le Sommet mondial de l’OIT sur le COVID-19 et le monde du travail

Plus de 50 Chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que d’éminents dirigeants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, prendront part aux discussions dans le cadre du Sommet mondial virtuel sur le COVID-19 et le monde du travail qui a lieu du 7 au 9 juillet. Représentant toutes les régions du monde, ils s’exprimeront devant le Sommet […]

Plus de 50 Chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que d’éminents dirigeants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, prendront part aux di...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...