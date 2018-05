Des enfants tchadiens vendus en Libye par des passeurs, selon le gouverneur du Batha

Au Batha, un groupe de 24 voyageurs clandestins qui était en route pour la Libye a été intercepté par la gendarmerie. Il a été présenté en début de semaine à Ati au gouverneur de la région.



La plupart des membres du groupe sont âgés de 14 à 19 ans. Les jeunes interceptés ont été présentés par la légion n°12 de la gendarmerie nationale du Batha. Ces enfants s'apprêtaient à embarquer pour la destination libyenne avec l'aide d'un réseau de trafiquants.



Le réseau des trafiquants opérerait à Ati et organiserait des voyages clandestins. Deux jeunes personnes présentés comme des complices des trafiquants sont aux arrêts. Toutefois, les enquêteurs n'ont pas réussi à obtenir des indices lors des interrogatoires, afin de démanteler le réseau.



Le gouverneur de la région de Batha, Alio Adoum Abdoulaye a qualifié cette action des passeurs d'enlèvement des mineurs dans le but de les vendre aux libyens. "En dehors de ces 24 personnes qui sont en ce moment même entre nos mains, il y a encore d'autres qui se retrouvent en pleine brousse et les services de sécurité sont actuellement entrain de faire leurs recherches. On compte encore 52 personnes qui sont entre les mains des éléments de sécurité à Faya. Nous allons demander aux parents de dénoncer l'ensemble des passeurs qui trainent et qui sont dans la région. Ils sont entrain de vendre nos enfants", a souligné le gouverneur.



Le gouverneur a saisi l'occasion pour attirer l'attention des parents du risque qu'encourt leurs enfants qui voyagent en Libye. "C'est une pratique inhumaine relevant de l'esclavagisme qui les attends la-bas", a-t-il indiqué. Certains des enfants sont originaires d'Ati, et de Mongo.



Le gouverneurs a ordonné au commandant de la légion de la gendarmerie de faire signer aux parents un engagement de contrôle d'une durée de 6 mois avant de leur remettre leurs enfants.