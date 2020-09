ACTUALITES Des étudiants de l'Institut National de la Jeunesse et du Sport (Injs) se mettent au service de la balle ovale ivoirienne

Le président de la Fédération Ivoirienne de Rugby (FIR), Elvis Tano a procédé le vendredi 18 septembre 2020 dans les locaux dudit institut à Marcory au lancement la formation World Rugby des étudiants en Master à l'Institut National de la Jeunesse et du Sport (Injs). Pour cette première vague, ce sont 4 étudiants qui ont été retenus et soumis à un test d'aptitude pour décrocher le diplôme d'entraîneur niveau 2 fédéral. Il s'agit de Amari Jean Kévin, Esssien Cédric, Koné Ahmed et Koné Yadjouma. Ces étudiants en Master à l'Injs ont décidé de se mettre au service du rugby ivoirien en tant cadre technique. Pour jauger, leurs capacités et le niveau d'aptitude, ils ont été soumis à des épreuves pratiques, pédagogiques, écrites et orales devant un jury composé d'enseignants de l'Injs, de cadre technique fédéral et formateurs World Rugby. Pour Dr Elvis Tano, président de la FIR cette initiative de la direction de l'Injs est à saluer, car elle permettra à la Fédération Ivoirienne de Rugby d'élargir '' en qualité et quantité le cercle familial du rugby en Côte d’Ivoire ''. Raison pour laquelle, il a qualifié cet événement de majeur. '' Il s'agit d'un événement majeur dans la vie du Rugby ivoirien car la formation ciblée sera dispensée à la crème des formateurs, à savoir le corps professoral et éducatif. C'est donc pour nous une véritable aubaine, une grosse opportunité pour la promotion et le développement du rugby en Côte d’Ivoire '', a reconnu le patron de la balle ovale ivoirienne. Il a encouragé ces étudiants dans cette nouvelle aventure dans l'univers du sport en Côte d’Ivoire. '' Je voudrais vous encourager dans votre future fonction d'enseignants de Rugby, une mission noble mais difficile car vous devrez aussi et surtout vous battre pour ôter de l'esprit des enfants et de leurs parents, l'idée que le rugby est un sport dangereux. Non, le rugby est un sport de gentleman, un sport passionnant. C'est un sport de contacts francs où on ne triche pas, où on respect l'adversaire. Un sport qui a ses valeurs, de vraies valeurs à découvrir '', a expliqué Elvis Tano. Charles Yapo, Officier de développement Rugby Afrique était présent pour donner un cachet assez particulier à cette cérémonie. Tout en remerciant la direction de l'injs, il a invité la fédération a saisi cette opportunité offerte par l'injs. '' Je voudrais saluer au nom du président de Rugby Afrique, le directeur de l'Injs. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait un cadre de coopération entre le fédération et l'injs. Cette coopération a été voulu depuis belle lurette, et je pense que nous sommes à l'aboutissement de cette convention. En tant que formateur de World Rugby et Rugby Afrique, il était bon d'y être afin de la certifier et pour apporter un plus au niveau de cette formation. La Fédération doit saisir la balle au bond afin d'utiliser ces jeunes comme il se doit pour la formation des joueurs'', a conseillé le cadre international. Pour le Directeur technique national, ces étudiants viendront renforcer le dispositif déjà mis en place. '' Je voudrais dire merci au Directeur général de l'injs qui a permis depuis quelques années que la fédération puisse profiter d'une sélection de candidats pour l'option rugby en professorat de sport pour que la fédération bénéficie de cadres compétents. Ces étudiants vont constituer le fer de lance du dispositif futur des conseillers techniques régionaux. Le développement du rugby doit se faire sur tout le territoire national. Ces jeunes qui sortent seront amenés dans les centre régionaux afin qu'ils deviennent des cadre techniques de haut niveau de la Fédération. Ce sont des professeurs qui sortiront avec un Master avec au minimum le diplôme fédéral niveau 2, ils feront en complément à cette formation celle de premiers soins, préparation physique afin d'être totalement aguerris. Le rugby de Côte d'Ivoire a besoin de ces techniciens qualifiés pour sa promotion'', a indiqué Motchan Roger directeur technique national. '' Opter pour le rugby est un challenge pour nous. Nous avons été formées pour aider à la promotion du rugby ivoirien. Nous allons nous donner à fond pour mériter la confiance placée en nous. Ce ne sera pas chose aisée, mais le soutien de nos devanciers nous allons y arriver et contribuer un tant soit peu au développement et à la promotion du rugby en Côte d’Ivoire '', a déclaré Amari Jean Kévin. Distribué par APO Group pour Fédération Ivoirienne de Rugby (FIR). Téléchargez plus d'images : https://bit.ly/2HnRbiY Contact Media :

