Des experts réunis pour élaborer un plan conjoint de lutte contre la poliomyélite dans la région du Lac Tchad

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dabsou Guidaoussou, a rappelé que le Tchad, comme les autres pays de la sous-région, fait face à une menace de poliovirus dérivé de la souche vaccinale de type 2 depuis 2019.



Les pays riverains du bassin du lac Tchad sont confrontés à de nombreux défis pour la mise en œuvre de campagnes de qualité, notamment la forte mobilité des populations, l'insécurité persistante, en particulier dans les localités frontalières, les camps de réfugiés et de déplacés, ainsi que l'accessibilité difficile des localités insulaires.



La plupart des cas de poliovirus dérivé du bassin du lac Tchad, survenus au deuxième semestre de 2022 dans des districts transfrontaliers, sont tous liés et indiquent une circulation sous-régionale. Il est donc urgent de renforcer la vaccination des enfants au niveau transfrontalier lors des campagnes de vaccination synchronisées afin d'atteindre toutes les localités.



Cette réunion transfrontalière constitue un forum d'échanges d'expériences entre les pays pour élaborer des plans conjoints dont la mise en œuvre contribuera à interrompre la circulation du virus de la poliomyélite, à renforcer la surveillance et à faire face à d'autres interventions de santé publique d'intérêt commun.



Les problèmes de santé enregistrés dans les zones frontalières sont quasiment identiques et leur résolution nécessite des interventions appropriées et des concertations permanentes soutenues par des échanges d'informations sanitaires et l'élaboration de plans d'action harmonisés.