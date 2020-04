Des faits qui parlent d'eux-mêmes : le TECNO CAMON 15 Premier a battu un nouveau record Guinness avec le plus grand folioscope du monde

TECNO (www.TECNO-Mobile.com) vient de lancer son nouveau téléphone de la série CAMON 15 équipé d'un appareil photo, lors d'un événement en ligne. Lors de ce premier lancement de produit en ligne en Afrique, TECNO a dévoilé sa toute nouvelle série CAMON 15 dotée d'une puce SONY et de la technologie déposée TAIVOS™.

A l’occasion de ce lancement, TECNO a présenté le plus grand folioscope du monde publié dans le Guinness World Records, entièrement composé de photos prises avec le TECNO CAMON 15 Premier. Le folioscope couvre une surface totale de 299,26 mètres carrés, dont chaque page mesure 4.676m, ce qui constitue le tout dernier record mondial Guinness du plus grand folioscope. Bien que les photos soient prises par un appareil photo pour smartphone, le TECNO CAMON 15 Premier offre un niveau de détails très dynamique et clair, même avec un folioscope d’un tel format, et le photos sont aussi belles que celles prises par des photographes professionnels.

Le CAMON 15 est équipé d'un puissant appareil photo 64-MP doté d'une puce Sony, un élément phare de la photographie mobile au niveau mondial. Avec 64MP sur une puce SONY, même après avoir zoomé sur une photo avec un zoom 8x, chaque détail est parfaitement capturé et représenté. La netteté de la photographie est ainsi améliorée de 68 % par rapport aux modèles précédents. Cliquez sur l'obturateur pour prendre des clichés et des souvenirs inoubliables, et vous constaterez que chaque détail apparaît de manière pure et claire. Les quatre pixels ont été combinés en un mégapixel de 1,6 micron pour prendre des photos de la plus haute qualité, même de nuit. Le grand capteur 1/2" saisit plus de luminosité la nuit, produisant une photo plus claire avec moins d’interférences visuelles.

En associant cette technique à un champ de vision super grand angle de 115 degrés et à des algorithmes réduisant le brouillage et améliorant la clarté, vous disposez d'un appareil photo mobile sur lequel vous pouvez compter pour prendre des clichés d'une netteté cristalline, imprimables dans des dimensions extrêmes (qui battent tous les records Guinness), sans compromettre les détails.

Les visiteurs ont été surpris par l'affichage quasi-cinématique lorsque les capacités photographiques de la prochaine génération de TECNO ont pris vie sur des pages de 2,2 x 2,2 mètres. Mais ce qui vous impressionnera plus encore, c'est ce que vous découvrirez sur l'écran en verre trempé de 6,53 pouces du CAMON 15 Premier.

