Descente parlementaire : Pierre Mouandza dans la dynamique du vivre-ensemble

Depuis son élection comme élu national pour la circonscription électorale unique de Mbinda, Pierre Mouandza, partage les peines et les préoccupations de ceux pour lesquels il est le porte-voix à l’Assemblée Nationale. Dans cet exercice de traduction en acte des valeurs d’altruiste, le député de Mbinda , de février 2018 à ce jour, a été plusieurs fois sur le terrain pour rencontrer ses mandants, non seulement pour rendre compte des sessions parlementaires, mais aussi pour accomplir de gestes de cœur, en guise de soulagement aux difficultés de la vie quotidienne.



Sans désemparer, l’homme de Mbinda s’emploie, à travers des causeries-débats et autres échanges, à conscientiser la jeunesse de sa circonscription, l’avenir d’un pays étant dans la formation d’une élite intellectuelle de qualité. Pierre Mouanda associe à ces efforts d’éducation et d’encadrement de la jeunesse, la remise des kits scolaires aux écoles relevant de cette entité administrative du Niari. L’élu de Mbinda, pour inculquer l’idée de la quête de l’excellence dans les milieux scolaires, a fait de l’émulation scolaire au sein des écoles publiques et privées, un baromètre, pour l’amélioration des performances et des acquis scolaires.



Le bien-être des populations de Mbinda et au-delà, a toujours préoccupé et préoccupe davantage le député qu’il est. Entre descente parlementaire et apport d’appui pour améliorer les conditions de vie et de mobilité, Pierre Mouanda ne lésine pas sur les moyens. Cette détermination l’a conduit à réhabiliter des passerelles reliant le district de Mbinda avec les localités environnantes ; à faire plusieurs dons au centre de santé intégré et aux églises de la contrée.



Pour sa troisième descente parlementaire, au mois d’avril dernier, Pierre Mouandza, est resté constant dans sa vision . Ce dernier a fait bon nombre des réalisations, entre autres, l’ouverture d’un centre de couture mixte dénommé « pierre Mouandza pour le soutien des actions du chef de l’Etat », la réhabilitation de quelques forages en panne depuis 5ans et le don d’un câble électrique pour l’éclairage de l’administration de la police qui veille à la frontière Congo-Gabon.



Pour les perspectives d’avenir, le député de Mouanda entend accentuer la formation des jeunes dans certains métiers notamment la conduite, la soudure et la couture, etc. Pierre Mouanda est également préoccupé par la réhabilitation de la route reliant le Congo au Gabon, à partie de Mbinda jusqu’à la frontière, longue de 7km, afin de permettre aux populations d’évacuer leurs denrées alimentaires.



Les autres projets qui tiennent à cœur le député de Mbinda, concernent l’installation d’une Radio locale à Mbinda, en relai avec Radio Congo pour informer les populations locales de cette circonscription électorale et la réhabilitation des forages dans tous les huit quartiers et trois villages de ladite circonscription.