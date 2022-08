« Désolé » : la compassion de Ghis B et Vince Ribar pour la femme

Coproduits par Homeland Empire et Tchanegue film, Ghis B et Vince Ribar ont fusionné pour avoir un produit très parlant, qui sera disponible dès ce 10 août 2022.



En effet, c'est la première fois pour Ghis B et Vince Ribar d’être sur une collaboration. Un titre en sort ce 10 août, intitulé « Désolé ». Certainement, un titre qui sera soutenu par les féministes.



Il est clair que, ce combat pour la dignité de la femme, est d'actualité au Tchad, où beaucoup d'hommes ne se soucient pas de l'épanouissement de celles qui conçoivent, mettent au monde et assurent en première ligne, l'éducation.



La chanson en question adopte une position de défense, par des paroles qui transmettent de l'émotion, une intronisation de la femme à sa place légitime.



Dans cette chanson faite au nom de tous les hommes, l’on demande pardon à toutes les femmes victimes de violence, de maltraitance, avec une expression d'un profond regret pour les crimes que subissent celles qui soutiennent incontestablement les hommes.



« Désolé, pour toutes ces femmes, au nom de tous ces hommes, je viens m'agenouiller », disent les chœurs de cette belle mélodie. La mélancolie de ce morceau ressort depuis l'instrumental, jusqu'aux paroles. Depuis son concept Bounda, il était inimaginable que Ghis B allait penser un concept, aussi engagé, conscient et très pertinent.



Cela est pareil pour Vince Ribar qui est le plus souvent représenté dans le beat making, sans toutefois laisser penser qu'il s'agit d'un très bon acteur de la scène musicale. Le produit est désormais prêt à être dégusté, et sans modération.

Cela dit, il est préférable d'aller faire un tour sur la page de l'artiste Ghis B ou de Homeland Empire.