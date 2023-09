Dette publique de la Côte d’Ivoire : le risque de surendettement jugé modéré

"Donner un niveau de dette ne permet pas d’en déduire grande chose. On ne peut apprécier la dette que par rapport à un niveau de soutenabilité de la dette. Le risque de surendettement de la Côte d’Ivoire est jugé modéré", a déclaré le ministre Moussa Sanogo.



Porté par une volonté de transparence dans la gestion de la dette publique, la Côte d’Ivoire a rendu publique son niveau d’endettement. Il est consultable sur internet, a fait savoir le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat.



Sur les passations de marchés, d’importants efforts ont été faits, à en croire Moussa Sanogo, puisque le taux de passation de marché de gré à gré est passé de 17% en 2017 à 11% en 2021. ‘’Le taux de marché de gré à gré qui se situe entre 10 à 11% ne plonge pas la Côte dans l’excès en matière de procédure non concurrentielle’’, se félicite le ministre. Il a rappelé cependant que ‘’le marché de gré à gré est une procédure légale résultant de situations d’urgence impérieuse’’.



Moussa Sanogo a affirmé que la Côte d’Ivoire subit des audits chaque année. « Jusque-là ,les résultats sont en notre faveur », a-t-il souligné. Il a rappelé à l’attention de ceux qui seraient dans le besoin, que le journal des marchés publics est disponible en ligne sur le site web du ministère www.budget.gouv.ci.



En ce qui concerne les audits dans les entreprises, le conférencier a assuré que « cela se passe bien ». Il a insisté sur le fait que l’audit est un outil important pour améliorer le processus du travail dans une société.



Revenant sur la question de l’assainissement des dépenses publiques, le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat a fait état de mesures prises à cet effet. Il a évoqué des outils de contrôle tels que le scanner, la vidéosurveillance, le système d’informations, etc.