Deuxième édition du Salon de l’Epargne, de l’Investissement et du Patrimoine

Ecobank Côte d’Ivoire et L’Agence (www.Ecobank.com) annoncent l’ouverture des portes de la 2e édition du Salon de L’Epargne, de l’Investissement et du Patrimoine (SEIP), les 19 et 20 novembre 2019 au Sofitel Hôtel Ivoire, Abidjan. Dès sa première édition, le Salon de l’Epargne, de l’Investissement et du Patrimoine s’est inscrit comme un événement incontournable dans […]

Ecobank Côte d’Ivoire et L’Agence (www.Ecobank.com) annoncent l’ouverture des portes de la 2e édition du Salon de L’Epa...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...