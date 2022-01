Développement agricole : le CORAF tiendra son assemblée à N'Djamena

La 13ème session ordinaire de l'assemblée générale du Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricole (CORAF) aura lieu à N'Djamena du 25 au 27 janvier 2022, annonce la ministre du Développement agricole Kamougue Deneassoum.



La 13ème session a pour thème : "accroitre la présence du CORAF en Afrique centrale pour une meilleure prise en compte des besoins en recherche et développement agricoles".



L'assemblée générale du CORAF est composée des délégués représentant chaque membre du Système national de recherche agricole (SNRA) des 23 pays des représentants, d'organisations régionales et internationales de recherche agricole opérant dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, de représentants des Communautés économiques régionales (CER), des partenaires scientifiques et au développement, des représentants du secteur privé, des représentants d'organisations, de producteurs et d'ONG.



"Après plusieurs années d'actions, l'on se rend compte de la faible présence du CORAF ici en Afrique centrale. Pourtant, cette organisation est créée il y a presque 40 ans. Il y a donc lieu ici de se poser de vraies questions ; pourquoi le CORAF est-il faiblement représenté ici en Afrique centrale ?", s'interroge la ministre du Développement agricole.



"Le défi qui nous attend est immense et le temps est très court", indique la ministre Kamougue Deneassoum.