Développement communautaire : l’Association « Energie Patriotique » lance son programme triennal à Brazzaville

Le palais des Congrès de Brazzaville a connu une ambiance particulière, la matinée du 20 juillet. Jeunes, Femmes et vieux, drapelets en main et vêtues de tee-shirt où l’on pouvait lire « Energie Patriotique, la force d’une ambition partagée » ont donné de la voix pour soutenir, à grands traits, l’engagement de cette femme, Mme Ibara, née Mbengué Aurore Eve Sylva, en faveur de la cause des personnes déshéritées et des enfants de la rue.



Le programme triennal d’activités 2019-2021 de son association « Energie Patriotique » décliné devant ses membres et sympathisants venus de tous les coins et recoins de Brazzaville fait une part belle au social. Dans son acte premier, il est prévu l’installation des antennes de « l’Energie Patriotique », couplée d’une activité agropastorale-pilote préalablement engagée dans chaque département du Congo.



Les autres volets présentés dans ce programme triennal portent essentiellement sur la sensibilisation des citoyens sur la nécessaire construction de l’énergie patriotique pour le développement du Congo ; la publication des actes des journées citoyennes à travers le pays et la vente des produits agropastoraux, ainsi que la distribution des actes publiés de la sensibilisation. Le dernier acte de ce programme triennal sera marqué par son évaluation et la publication du rapport.



L’association « Energie Patriotique », conformément aux propos soutenus par sa présidente pour la circonstance, est une association de la société civile, à caractère citoyen qui, selon elle, rêve, d’un Congo fertile et fécond et dont les missions et les valeurs sont diverses. « Comme missions, nous œuvrons pour la construction, la consolidation la promotion, l’intégration et la défense des valeurs citoyennes républicaines, au-delà des clivages ethniques, religieuses, politiques et culturelle. Et comme valeurs, nous avons décidé de transmettre le sens de responsabilité, le patriotisme, l’engagement citoyen, la fraternité, la justice sociale et le sens du service qui constituent le socle de notre développement… », a-t-elle souligné avant de féliciter et d’encourager le gouvernement congolais, plus particulièrement le président Denis Sassou-N’Guesso, pour l’accord signé avec le FMI, le 11 juin dernier, qui ajoute-t-elle, permettra, à coup sûr, au gouvernement congolais de rétablir les équilibres macro-économiques.



A noter que, l’association « Energie Patriotique » est créée en 2016 à Pointe-Noire et a marqué sa sortie officielle, le 23 décembre 2017. Cette association a réalisé, à son actif, plusieurs actions de bienfaisance à l’endroit des personnes déshéritées et des enfants en situation de rue. Et sa présidente fondatrice est chevalière dans l’ordre du mérite congolais ; une reconnaissance de la Nation pour tout ce qu’elle entreprend, dans le sens de redonner le sourire à ceux qui l’ont perdu.