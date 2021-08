INTERNATIONAL Développement : l’ITFC publie son rapport annuel

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Août 2021

La cinquième édition de ce rapport met en lumière l’impact du financement du commerce, d’une valeur totale de 4,7 milliards de dollars US, approuvé en faveur des pays membres de l'OCI pour surmonter la crise sanitaire et économique du Covid-19.

Membre de la Banque Islamique de Développement (BID), la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) a lancé ce 11 août 221, la cinquième édition de son rapport annuel sur l’efficacité du développement. Intitulé, « Exploiter les perturbations pour mieux reconstruire », cette 5ème édition analyse l'impact considérable engendré par la pandémie du Covid-19 dans le monde, mais aussi comment la pandémie a créé des opportunités à exploiter pour surmonter les défis imposés à tous.



Le rapport illustre également les solutions et programmes mis en place par l'ITFC en matière de développement du commerce, en se concentrant sur certains aspects thématiques ou opérationnels de ses interventions. En effet, en 2020, l'ITFC a fait preuve de résilience organisationnelle pour faire face aux défis et a approuvé 4,7 milliards de dollars de financement du commerce, dont 2,4 milliards de dollars mobilisés auprès d'investisseurs extérieurs, au profit de 21 pays membres de l'OCI.



Face à l'impact économique sans précédent née de la pandémie du Covid-19, l’ITFC a rapidement réagi pour pallier aux besoins de ses pays membres avec un plan d'intervention ambitieux de 850 millions de dollars US, afin d'atténuer l'impact de la pandémie et soutenir les chaînes d'approvisionnement commerciales. Le rapport relève à quel point les institutions financières de développement sont essentielles dans les moments de crise. La pandémie du Covid-19 a nécessité des réponses rapides à grande échelle. Logiquement, cette année, les efforts de l’ITFC ont été concentrés sur la provision de moyens de subsistance, le renforcement de la résilience et la relance de la croissance économique de nos pays membres.



Pour atteindre ses objectifs, l'ITFC a mis l'accent sur le soutien aux MPMEs, le maintien des chaînes de valeur agricoles et le renforcement des capacités. L’ITFC a également établi les conditions nécessaires pour mieux reconstruire dans un monde post-Covid-19. D’après les conclusions du rapport, un avenir plus inclusif, durable et résilient pour les pays membres de l'OCI est possible en se concentrant davantage sur le dialogue des politiques, les ODD, la régionalisation et en adoptant la technologie comme outils clés pour un meilleur impact.





Dans la même rubrique : < > Football : Lionel Messi s'engage avec le PSG Tchad : la Turquie condamne la dernière attaque de Boko Haram Football : Messi ne prolongera pas au FC Barcelone