Développement touristique : Le groupe hôtelier Azalaï s’engage à promouvoir la destination Côte d’Ivoire

Le groupe hôtelier Azalaï s’engage dans une dynamique de développement touristique, à faire la promotion de la destination Côte d’Ivoire. C’est l’information livrée le 25 novembre 2019, par Franck Edja, responsable marketing et communication d’Azalaï-Abidjan. C’était au cours d’une conférence de presse annonçant la célébration éclatée du 25e anniversaire dudit groupe hôtelier, dans les capitales africaines où il y a une représentation.



Mieux, il dira que le groupe hôtelier entend prendre sa place dans le projet « Sublime Côte d’Ivoire’’ », qui est une stratégie nationale définie pour le développement du secteur du touristique, à échéance 2025.



Selon Franck Edja, cette célébration dénommée : « La semaine Azalaï » sera meublée par plusieurs temps forts, à compter de ce mardi. A savoir, des actions sociales, notamment un don à la pouponnière des 220 logements d’Adjamé, un Team Building, un déjeuner avec les Senior de la commune de Marcory. Puis, un vernissage et un dîner gala avec les partenaires, clients et actionnaires. Et enfin, une séance de Paint Ball au dernier jour.



Le responsable marketing et communication a rappelé que l’histoire de cette chaîne hôtelière panafricaine a débuté en 1994 avec le rachat du mythique hôtel Grand hôtel de Bamako, par le fondateur et Pdg, Mossadeck Bally.



Pour sa part, la directrice des ventes, Manuela Kouamé a jugé le bilan du réceptif hôtelier ouvert à Abidjan, le 24 février 2017 « positif ». Ainsi dira-t-elle qu’après deux années de fonctionnement, c’est plus d’un million de clientèle reçu, 60% en moyenne de taux d’occupation et 600 corporate (entreprises) partenaires.



Au nom du directeur général de Côte d’Ivoire Tourisme, Jean-Paul Enoh, a affirmé qu’Azalaï est un partenaire, qui accompagne la promotion de la destination Côte d’Ivoire, à travers sa participation aux différents Salons, foires,…, nationaux et internationaux.



Signalons que cette rencontre avec la presse a été rehaussée de la présence du nouveau directeur pays de l’hôtel, Ghidaoui Maher.