Dia Internacional da Mulher: O que Ã© necessÃ¡rio para alcanÃ§ar a igualdade de gÃ©nero?

“Deveria haver igualdade para todos – homens e mulheres – em todos os níveis e todas as idades” foi o apelo convincente de Anna, uma das nossas jovens talentosas da Nestlé CWA Ltd (https://www.Nestle.com/), sobre igualdade de género. Durante a nossa breve conversa no elevador há algumas semanas, fiquei impressionado com a compostura, a determinação […]

“Deveria haver igualdade para todos – homens e mulheres – em todos os níveis e todas as idades&...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...