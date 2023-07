Diagnostic des potentialités agricoles au G5 Sahel : résultats et défis pour l'autonomie alimentaire

Le rapport de l'Étude avait été validé lors d'un atelier régional de haut niveau qui avait regroupé les Ministres, les responsables des organisations régionales et internationales, ainsi que les Experts du G5 Sahel, de l’OADA et de la BADEA, tenu le 2 octobre 2018 à Nouakchott en Mauritanie.



Le principal objectif de ces séances de restitution était de « valider les rapports nationaux d’actualisation des études diagnostiques sur les potentialités agricoles, animalières, halieutiques et sylvicoles dans les pays du G5 Sahel ».



La validation de ces résultats vise à contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire, à favoriser l’employabilité des jeunes et à renforcer l’autonomie des femmes. Le G5 Sahel avait déjà accompagné le financement de projets dans le domaine agricole, et ces résultats serviront de base pour un appui plus large au niveau régional. Ainsi, le G5 Sahel a entrepris de mettre à jour les résultats de l'étude de 2018 en vue de la formulation d'un programme spécifique sur le sujet.



Les résultats présentés ont porté sur les données socio-économiques des États du G5 Sahel, mettant l'accent sur des caractéristiques telles que la population, la démographie, la projection de la croissance économique, l'emploi des jeunes, le produit intérieur brut (PIB), la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le secteur privé et son rôle dans le développement et la sécurité alimentaire. Les résultats ont également pris en compte les impacts socio-économiques de la pandémie à coronavirus (COVID-19) sur les États membres du G5 Sahel, notamment la croissance économique, l'emploi, la sécurité alimentaire, les prix à la consommation, les finances publiques et le commerce transfrontalier. Une attention particulière a été portée sur les données agro-sylvo-pastorales, avec une évaluation des productions agricoles, pastorales, halieutiques et d'autres ressources, ainsi que des systèmes de production agricole, pastorale, forestière et halieutique.



Les rapports présentés par le consultant, Dr Patcha Kandjé, ont également souligné les défis et obstacles à relever pour favoriser la contribution des produits nationaux à la sécurité alimentaire et promouvoir les échanges commerciaux entre les États.



Le rapport est disponible sur support électronique aux médias et autres partenaires enquêtant sur les données dans tout domaine au Tchad.