Dialogue au Tchad : "de report en report, on risque de prolonger la période de transition"

Le parti Convention tchadienne pour la paix et le développement (CTPD) a tenu le 20 mai son congrès ordinaire à Moundou. Le président national du parti Laoukein Kourayo Medard s’est exprimé à travers un grand discours sur le parcours du parti mais également les défis de la nation ainsi que la période de transition.



“Dès la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition (CMT), nous avons plaidé pour une transition participative et consensuelle mais notre cri n’a pas été entendu”, a déclaré Laoukein Médard. Il écarte tout conflit ou opposition frontale avec le CMT mais n’entend pas passer sous silence des dérives sur certains aspects de la transition, notamment la modification de la charte de transition.



Laoukein Medard estime que le CMT aurait pu organiser le dialogue national inclusif dans les six premiers mois de la période de transition. À ses yeux, “de report en report, on risque de prolonger la période de transition qui est de 18 mois”. A trois mois de la fin de la période de transition, le sujet n’a pas encore été officiellement évoqué par le CMT.