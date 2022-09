TCHAD

Dialogue au Tchad : il réclame son grade de général après le coup d'État raté du 1er avril 1989

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Septembre 2022

VIDÉO. Mayandé Hassan, participant au dialogue national inclusif et souverain, se dit lésé et estime qu'il faut rétablir chacun dans son droit pour avoir la paix. Mayandé Hassan explique avoir été emprisonné par la DDS -police politique du régime d'Hissein Habré- après avoir pris part au coup d'État raté du 1er avril 1989. "On m'a emprisonné à la DDS avec Brahim Itno", dit-il, avant de réclamer son grade de général. Mayandé Hassan réclame également le grade de général 4 étoiles (corps d'armée) pour d'autres officiers lésés. "Dites-lui", conclut-il, en faisant probablement allusion au président de la transition, chef suprême des armées.