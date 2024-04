Dialogue inter-Maliens : La phase régionale propose une prolongation de la transition et l'élévation des colonels au rang de général

La proposition de prolonger la transition de 36 mois est susceptible de susciter des critiques de la part de la société civile et des acteurs politiques qui avaient espéré un retour plus rapide à un régime civil. Les autorités maliennes avaient initialement promis une transition de 18 mois, mais cette durée a déjà été prolongée une fois, portant-la à 24 mois.





L'élévation des cinq colonels au rang de général est également une proposition controversée. Certains y voient une récompense pour le coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en mai 2021. D'autres craignent que cela ne contribue à militariser davantage la politique malienne et à affaiblir les institutions démocratiques.



Malgré ces points de discorde, les recommandations de la phase régionale du dialogue inter-malien comprennent également des mesures visant à garantir un retour à un régime civil. Parmi ces mesures figurent la création d'un organe de transition inclusif, la rédaction d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections libres et transparentes.



Le dialogue inter-malien est un processus crucial pour la stabilisation du Mali et la relance de la démocratie. Les recommandations de la phase régionale constituent un pas important, mais il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à un consensus national et organiser une transition pacifique vers un régime civil.



Il est important de noter que ces recommandations ne sont que des propositions et qu'elles doivent encore être approuvées par les parties prenantes maliennes lors de la phase nationale du dialogue inter-malien.



Le succès du dialogue inter-malien dépendra de la capacité des différentes parties à trouver un compromis et à s'engager à travailler ensemble pour l'avenir du Mali.