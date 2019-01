Diplomatie : Denis Sassou-N’Guesso félicite Felix Tshisékedi pour son élection

Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 23 janvier 2019, Denis Sassou N’Guesso écrit : « votre accession à la magistrature suprême de la République Démocratique du Congo m’offre l’opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement congolais, ainsi qu’au mien propre, toutes mes félicitations ».



A ces félicitations, le président congolais joint ses vœux de succès pour l’accomplissement des nouvelles et lourdes fonctions que son homologue, Antoine Félix Tshisékedi Tchilombo va devoir assumer au sommet de l’Etat.



La RDC et la République du Congo ayant les deux capitales les plus proches au monde et dont les peuples sont unis par des liens séculaires, le président Denis Sassou-N’Guesso a assuré le nouveau président de la RDC de son « entière disponibilité à œuvrer au renforcement de ces liens d’amitié et de coopération » qu’entretiennent les deux pays.