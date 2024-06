Diplomatie : Elisabeth Moore Aubin est la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis au Cameroun

Le Sénat américain vient de valider la nomination d'Elisabeth Moore Aubin comme ambassadrice des États-Unis au Cameroun. Après sa désignation par le président démocrate Joe Biden, elle a été reçue au Sénat le 18 juin dernier.



L’exception américaine veut que la nomination d’un ambassadeur passe obligatoirement par un processus de désignation (Maison Blanche) et de confirmation (Sénat), qui peut souvent prendre plusieurs mois.



Elisabeth Moore Aubin, elle, n’aura attendu que quelques jours. Jusqu’à sa nomination, elle était en poste en Algérie. Elle occupait le poste de secrétaire adjointe principale du Bureau des affaires du Proche-Orient (NEA) du Département d’État depuis 2021.



Mais c’est à Tel Aviv, en Israël, que la carrière diplomatique de cette diplômée en relations internationales de la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de l’université de Syracuse débute réellement, comme conseillère de gestion.



Elle passe par le continent africain, plus précisément comme chef de mission adjointe de l’ambassade des États-Unis à Alger (Algérie), entre 2011 et 2014.