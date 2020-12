INTERNATIONAL Diplomatie : L’ambassadeur du Cameroun aux Pays-Bas a présenté ses lettres de créance

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Décembre 2020

Au cours d'une cérémonie riche en couleurs et empreinte de solennité et de faste, Mme Liguemoh Ondoua Madeleine a accédé à la plénitude de son accréditation le 9 décembre dernier.

L’ambassadeur de la République du Cameroun auprès du Royaume des Pays-Bas, S.E. Liguemoh Ondoua Madeleine, a présenté ses lettres de créance à Sa Majesté le Roi Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Roi des Pays-Bas. Accueillie et conduite au palais par le chamberlain du Roi, l'ambassadeur a reçu les honneurs militaires après l'exécution de l’hymne national du Cameroun.

La présentation des lettres de créance a été suivie par une audience au cours de laquelle, le Roi et son hôte ont passé en revue la coopération bilatérale entre le Cameroun et le Royaume des Pays-Bas.



Diplomate de carrière au grade de ministre Plénipotentiaire, S.E. Madeleine Liguemoh débute sa carrière au ministère des Relations extérieures en 2005. Après une licence en droit privé francophone obtenue en 1994 à l’Université de Yaoundé II, elle est admise à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC), où elle obtient successivement une maitrise professionnelle en 1997, un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en 1999 et un doctorat de 3e cycle en relations internationales en 2005. Cette année-là, elle est intégrée dans le corps des fonctionnaires de la diplomatie et débute comme cadre à la direction de l’information, de la documentation et des archives diplomatiques au ministère des Relations extérieures. De 2006 à 2011, elle est chargée d’études assistant à la division des affaires juridiques et des traités, et de 2011 à 2017, elle est sous-directrice à la direction des Camerounais à l’étranger. A la faveur du vaste déploiement de 2017, elle est appelée à exercer dans les services extérieurs, plus précisément à l’ambassade du Cameroun à Berne (Suisse), comme premier conseiller. Poste qu’elle occupera du 07 novembre 2017 au 11 septembre 2020, date de sa nomination en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun aux Pays Bas.



Pour parfaire ce brillant cursus académique et professionnel, S.E. Mme Liguemoh Ondoua a participé à de nombreux stages et séminaires dans plusieurs pays, à l’instar des sessions de formation organisées sur le règlement des différends commerciaux par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), par l’IRIC et par l’Institut Supérieur en Management Public du Cameroun (ISMP).

Rassembleuse et fort sociable, elle a par ailleurs été vice-présidente de la Dynamique des Femmes de la Diplomatie Camerounaise (DYFEDCAM), Rédactrice en chef de la revue spécialisée des Femmes de la Diplomatie camerounaise « Diploladies », présidente du Comité scientifique du premier forum de la diaspora (FODIAS) organisé par le gouvernement du Cameroun, ainsi que membre de l’Organisation Internationale de la Femme en Ouganda. Cette mère de deux enfants est également titulaire de l’Award Henry Dunant, délivré par la Croix rouge ougandaise en 2002.





