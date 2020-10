Diplomatie : Les nouveaux ambassadeurs du PNUD et de la Mauritanie accrédités au Congo

Les usages protocolaires, accompagnés des hymnes nationaux ont été observés aujourd’hui au palais du peuple du Congo. Ces honneurs ont été réservés à deux diplomates nouvellement accrédités à Brazzaville.



Le premier à franchir les concessions du palais présidentiel du Congo est le diplomate onusien, Mburu Chris Ndungu. Après avoir remis ses lettres de créances a écrit dans le livre d’or de la République du Congo : « Le système des Nations Unies sous mac coordination va travailler très dur pour accompagner le Congo à atteindre ses objectifs sur les objectifs du développement durable(ODD). »



La structure onusienne que représente le diplomate Mburu Chris Ndungu à vocation à accompagner les Etats en matière de gouvernance, notamment dans la promotion et la protection des droits de l’homme.



Le second qui s’est donné à cette tradition des us et coutumes de la diplomatie a été M. Sidi Ould El Ghadhy, le nouvel ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie au Congo. En prenant ses fonctions a inscrit son action au Congo sous le signe de la consolidation des relations qui existent entre les deux pays : « … je prends l’engagement de ne ménager aucun effort pour la consolidation des excellentes relations qui existent entre nos deux pays, et cela par tous les moyens mis à ma disposition. »