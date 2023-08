Diplomatie américaine : le conseiller adjoint à la sécurité nationale en visite au Gabon et au Nigeria

Lors de son passage au Gabon, le conseiller adjoint principal à la sécurité nationale a rencontré le président Ali Bongo Ondimba, le ministre des Affaires étrangères Hermann Immongault, ainsi que le ministre de l'Environnement Lee White. Au cours de ces rencontres, l'importance du Gabon en tant que partenaire des États-Unis dans le cadre de la coopération en matière de sécurité dans le golfe de Guinée et la région de l'Afrique centrale a été soulignée. Ils ont également abordé des sujets d'intérêt commun, tels que les mesures de lutte contre le changement climatique.



Lors de sa visite au Nigeria, M. Finer a rencontré le président Tinubu et d'autres hauts responsables nigérians. Les discussions ont porté sur des questions de sécurité régionale, y compris les récents développements au Niger. Ils ont exprimé leur volonté de s'engager de manière constructive dans les prochaines étapes pour préserver la démocratie durement acquise au Niger.



Cette visite illustre l'engagement continu des États-Unis envers l'Afrique et leur volonté de collaborer avec les pays de la région pour résoudre les défis communs et promouvoir la stabilité et le développement durable. La diplomatie et la coopération bilatérale jouent un rôle essentiel dans la recherche de solutions aux enjeux mondiaux actuels, et cette visite marque un pas vers des relations plus étroites et mutuellement bénéfiques entre les États-Unis, le Gabon et le Nigeria.