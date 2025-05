Diplomatie commerciale américaine : les petits producteurs africains seront-ils inclus ?

L’essor de la diplomatie commerciale américaine en Afrique suscite une question cruciale : les petits producteurs, artisans et acteurs de l’économie informelle bénéficieront-ils de cette dynamique ? L’ambassadeur Troy Fitrell a rappelé que la formalisation des économies permet « à l’État d’offrir des opportunités à tous ».



Selon lui, les investissements du secteur privé peuvent renforcer les capacités fiscales des gouvernements africains et déclencher des chaînes de valeur bénéfiques aux plus vulnérables.



Mais pour beaucoup d’ONG et d’experts africains, l’inclusion ne pourra se faire qu’avec des mesures claires : programmes d’accompagnement, accès au crédit, digitalisation inclusive et renforcement des coopératives rurales. Les ambassadeurs américains sont désormais appelés à « aller chercher les opportunités » sur le terrain.



Encore faudra-t-il que ces opportunités ne se limitent pas aux grandes entreprises urbaines, mais irriguent l’ensemble du tissu économique africain.