AFRIQUE Diplomatie parlementaire : Brice Dimitri Bayendissa échange avec Jacques Chagnon au Canada

Alwihda Info | Par Arcy Ouenabio - 19 Octobre 2019 modifié le 19 Octobre 2019 - 14:06

En séjour de travail au Canada, Brice Dimitri Bayendissa, député et membre de la commission affaires étrangères et coopération de l’assemblée nationale du Congo, a échangé, le 16 octobre dernier , avec Jacques Chagnon, président de l’assemblée parlementaire de la Francophonie, sur les possibilités d’une coopération avec le parlement congolais.

La rencontre, qui a eu lieu à Montréal, a été l’occasion pour le député Brice Dimitri Bayendissa de présenter le parlement congolais, qui est, selon ses propos, bicaméral, c’est-à-dire composé du sénat, comme chambre haute et de l’assemblée nationale, comme chambre basse. Sur cette base, les deux élus du peuple ont planché sur qu’ils ont appelé la coopération parlementaire.



Du haut de son expérience , en tant que parlementaire depuis 1985, à l’assemblée nationale québécoise, Jacques Chagnon a promis à Brice Dimitri Bayendissa, de faire le déplacement de Brazzaville, en compagnie d’autres parlementaires de sa ville, pour partager, échanger et discuter avec les députés et sénateurs congolais . Ceci pourrait apporter une plus-value aux parlementaires congolais dans l’exercice de leur mission d’élus nationaux et dans le contrôle de l’action de l’exécutif.



A son interlocuteur, qui est Brice Dimitri Bayendissa, avec qui il échange pour la deuxième fois après 2018, Jacques Chagnon a promis mettre son énergie à la disposition du parlement congolais, afin que députés et sénateurs puissent bénéficier des stages et formations de renforcement de capacités auprès de l’assemblée nationale québécoise .



Engagé en politique depuis 1975 et diplômé en science politique, Jacques Chagnon a rassuré son hôte, Brice Dimitri Bayendissa de sa disponibilité à mettre à la disposition des parlementaires et décideurs congolais des rudiments indispensables à la conduite de la politique du président congolais , Denis Sassou-N’Guesso. C’est ainsi qu’il a annoncé son investissement à l’organisation d’un forum, à Brazzaville, avec les parlementaires et autres décideurs sur le renforcement de la gouvernance démocratique, sur les mécanismes pouvant contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable de l’agenda 2063 des Nations Unies.



Un mot sur Jacques Chagnon



Né à Montréal, le 28 août 1952 , Jacques Chagnon a occupé plusieurs fonctions administratives et politiques. Élu commissaire à la commission scolaire Saint-Exupéry en 1975, il est devenu président général de la fédération des commissions scolaires catholiques du Québec de 1982 à 1985.



Membre du parti libéral, Jacques Chagnon est élu député dans la circonscription de Saint-Louis en 1985 et en 1989. Réélu dans la nouvelle circonscription de Westmount–Saint-Louis en 1994, 1998, 2003, 2007, 2008, 2012 et en 2014., il devient adjoint parlementaire au ministre délégué à l'administration et à la fonction publique du 29 novembre 1989 au 25 janvier 1994.



Jacques Chagnon a été ministre de l'éducation et ministre responsable de la charte de la langue française dans le cabinet de Daniel Johnson fils, du 11 janvier au 26 septembre 1994 . Avant d'assurer les reines de la présidence de l'assemblée nationale, il a occupé le poste de deuxième vice-président de celle-ci du 8 mai 2007 au 4 avril 2011 . Âgé de 67 ans, Jacques Chagnon s’apprête à prendre sa retraite parlementaire. Mais avant, il entend partager son expérience avec les parlementaires congolais.





