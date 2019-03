Discours de l’Ambassadeur des Etats-Unis MICHAEL PELLETIER, lors de la vitrine « ASOTRY »

Mesdames et Messieurs, Misaotra betsaka! Hafaliana lehibe ho ahy ny mijoro eto ankehitriny. C’est un honneur d’être ici aujourd’hui pour reconnaitre les retombées positives que le projet Asotry a eues sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de plus de 264.000 personnes, les rendant plus résilients et autonomes. Pendant ces cinq dernières années, […]

Mesdames et Messieurs, Misaotra betsaka! Hafaliana lehibe ho ahy ny mijoro eto ankehitriny. C’est un honneur d’être ici auj...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...