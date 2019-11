Discours du Commissaire Paix et Sécurité de l’Union Africaine S.E Ambassadeur Smaïl CHERGUI à l’occasion de la conférence ministérielle sur :« L’accès aux ressources naturelles et les conflits entre communautés », Bamako, 28-29 Novembre 2019

Excellence Monsieur Boubacar Keita, Président de la République du Mali,

Excellence Monsieur Michel Hamala Sidibe, Ministre de la santé et des Affaires Sociales, Représentant du Premier Ministre du Mali,

Excellence Monsieur Pierre Buyoya, Haut Représentant de la Mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel, et chef de la MISAHEL

Excellence Monsieur Saleh Annadif, Représentant Spécial des Nations Unies et chef de la MINUSMA,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Honorables invités,

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/discours-du-comm...