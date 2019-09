Dites bonjour a une gestion simple des pilotes d’imprimante

Nous aimons nous considérer comme des solutionneurs de problèmes. C'est pourquoi nous nous sommes associés à PrinterLogic dans la région EMEA pour aider à soulager le problème de la gestion des pilotes. Personne n'en parle. Il est grand temps que quelqu'un aborde ce problème, surtout qu'il existe une solution pour le résoudre.

Nous vous comprenons parfaitement si la gestion des pilotes n’est pas une priorité pour vous. Il s’agit seulement d’un problème parmi tant d’autres, dans une liste interminable. Ce problème est chronophage et, si jamais quelque chose ne se passe pas comme prévu, cela aboutit à une perte d’heures encore plus conséquente. Nous souhaitons y remédier.

La gestion des pilotes devrait porter sur la réduction des charges de travail manuelles, la rationalisation des infrastructures et la priorité accordée à la productivité. C’est ici que nous intervenons. Nous proposons désormais la solution de gestion simplifiée des pilotes de PrinterLogic, sur site ou sur le nuage, qui vous aide à réduire les coûts associés à une infrastructure contraignante et à améliorer votre productivité. Vous pouvez ainsi libérer des ressources au lieu d’investir davantage.

Ne vous inquiétez pas, nous vous couvrons avec une solution simple de PrinterLogic. La gestion des pilotes simplifiée. Une console d’administration joue le rôle d’un hub. Ouvrez simplement la console pour examiner et vérifier les appareils des utilisateurs, et déployez ou mettez à jour tous les pilotes de l’imprimante à partir d’un portail unique. La console s’en inspire entièrement, gérant et mettant à jour les réglages automatiquement, même dans un environnement mélangé de parcs et d’appareils. Economisez du temps et minimisez les erreurs humaines.

Nous comprenons que votre entreprise se développe et que vos parcs sont mieux répartis que jamais. C’est la raison pour laquelle nous avons mis à votre disposition le portail en libre-service de PrinterLogic, qui permet aux utilisateurs d’accéder et d’installer des imprimantes, sur la base du lieu d’implantation, et leur fournit une carte des emplacements, pour les aider à mieux s’y retrouver. Ne vous inquiétez pas, les réglages utilisateurs s’appliquent toujours. Ils peuvent désormais être encore plus productifs grâce à l’autogestion, ce qui vous permet de consacrer moins de temps aux appels d’assistance téléphonique.

“Nous avons rendu la gestion des pilotes aussi simple que l’ouverture d’une console pour déployer ou mettre à jour les pilotes d’imprimantes,” a déclaré Jonah Livingston, directeur général pour la région EMEA, chez PrinterLogic. “Ce partenariat avec Canon nous permet de proposer un répertoire central entièrement intégré pour la gestion des pilotes, tout en économisant du temps, de précieuses ressources associées aux serveurs d’impression, et donc de l’argent pour votre entreprise,” a-t-il ajouté.

POURQUOI S’ADRESSER A QUELQU’UN D’AUTRE?

“Nous sommes fiers de ce partenariat et des possibilités qu’il offre,” affirme Somesh Adukia, directeur régional du Bureau de ventes, chez Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA) (www.Canon-CNA.com). “Non seulement notre portefeuille est l’un des plus complets du marché à ce jour, mais en poursuivant notre collaboration avec des fournisseurs de solution de premier plan tels que PrinterLogic, nous sommes en mesure de vous garantir la meilleure technologie de bout-en-bout, auprès d’un fournisseur unique,” a-t-il précisé.

Relations avec les médias :

Canon Moyen-Orient

Mai Youssef

Email: Mai.youssef@canon-me.com

A propos de Canon Moyen-Orient :

Canon Moyen-Orient (www.Canon-ME.com), une filière de Canon Europe, est le siège social opérationnel de Canon au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et est basé à Dubaï, aux EAU.

Fondée en 1937 avec l’objectif principal de mettre à disposition des clients la caméra de la meilleure qualité possible, l’inlassable passion de Canon pour le Pouvoir de l’image lui a permis depuis lors de mettre à profit sa technologie dans de nombreux autres marchés et l’a établi comme chef de file mondial des solutions d’imagerie grand public et d’entreprise. Ses solutions incluent des produits allant des caméras SLR numériques et compactes aux imprimantes de production et polyvalentes, en passant par les optiques broadcast et les appareils à rayons X portables – tous soutenus par tout un éventail de services à valeur ajoutée.

Canon investit massivement dans la R&D pour fournir les produits et services les plus diversifiés et les plus innovants, et, ainsi, de satisfaire les besoins créatifs de ses clients. Des photographes amateurs aux sociétés d’impression professionnelles, Canon permet à chaque client de réaliser sa passion pour l’image. Pour de plus amples informations au sujet de Canon Moyen-Orient, veuillez consulter www.Canon-ME.com