Djamila Siligardi, la designeuse tchadienne qui veut s'imposer à Londres

Quant à la négligence du Made In Africa, Djamila pense que la responsabilité est partagée. Selon elle, "les états Africaines doivent d'abord protéger les entreprises locales ou africaines contre les grandes marques étrangères à cause des concurrences déloyale. Les gens doivent privilégiez la consommation made in Africa. C'est une question de mentalité qu'il faut changer."



En ce sens, elle se veut rassurante et compte apporter sa contribution à l'essor du marché africain. Elle entend ouvrir sa propre entreprise au Tchad et employer des jeunes. "Si possible aider les gens d'une autre manière", espère-t-elle. Car face au chômage des jeunes, l'entrepreneuriat est l'une des solutions. "Mais on ne peut pas entreprendre sans moyens c'est difficile", reconnait Djamila qui encourage toutefois les jeunes à oser. "Ils doivent croire en leurs rêves. Ne jamais baisser les bras"



"N'abandonnez jamais, essayez, essayez et essayez à nouveau. La vie n'est pas facile spécialement pour ceux qui ont des rêves, mais croyez et continuez. C'est ce qui m'aide à me réveiller tout le matin", tels sont les maitres-mots de Djamila.