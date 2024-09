Djelaou JR, un talent prometteur dans le football tchadien

Dans un pays où le football commence à prendre une place de plus en plus importante, un jeune talent se distingue par son dynamisme. Madjibeye Nadjitam Sylvestre, surnommé Djelaou JR, est un joueur de 20 ans, formé à la prestigieuse Prestige Football Academy en Afrique du Sud, et il est en passe de devenir une figure notable du football tchadien.



Né à Ndjamena, Djelaou JR a commencé à jouer au football dès son plus jeune âge. Très vite, ses qualités techniques et sa vision du jeu ont attiré l’attention des recruteurs de la Prestige Football Academy, une institution réputée pour former les meilleurs jeunes talents du continent africain. À 19 ans, il a quitté sa famille et son pays pour rejoindre cette académie en Afrique du Sud, un choix difficile mais nécessaire pour réaliser son rêve de devenir footballeur professionnel.



À la Prestige Football Academy, Djelaou JR a bénéficié d'une formation d’élite. L’académie, connue pour ses installations de classe mondiale et ses entraîneurs expérimentés, lui a permis de développer ses compétences dans un environnement hautement compétitif. En plus des entraînements techniques, il a suivi des cours sur la tactique, la nutrition et la psychologie du sport, des éléments essentiels pour évoluer au plus haut niveau.



Aujourd’hui, Djelaou JR est de retour au Tchad. « Mon rêve est de représenter le Tchad lors des compétitions internationales et de devenir un modèle pour la jeunesse tchadienne. Certes, ce n’est pas facile vu la position du pays dans cette discipline, mais l’avenir nous dira », dit-il. Il a également participé à l’événement culturel dénommé *Match des Stars*, où il a été sacré champion de la quatrième édition avec la *Team Photographie*.



Le football au Tchad est encore en phase de développement, mais avec des talents qui émergent jour après jour, l’avenir semble prometteur.