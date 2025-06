AFRIQUE Congo : Mise en service de l’usine de biocarburants Agri-Hub et de la 1ère distillerie du Congo dans la Bouenza

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 30 Juin 2025



En séjour de travail dans le département de la Bouenza, du 27 au 28 juin 2025, le président Denis Sassou N'Guesso a mis en service l’usine de production de biocarburants Agri-Hub Arturo Bellezza à quelques kilomètres de Loudima, propriété de la Société ENI, et la première distillerie de la société Somdia au Congo au village Moutela, dans le district de Kayes.

La date du 28 juin restera dans la mémoire collective comme une date de l'entrée de la République du dans le club des pays producteurs de bio-carburants. La cérémonie solennelle d’inauguration s’est déroulée en présence de plusieurs autorités civiles et militaires départementales et nationales.



Des trois orateurs ayant pris la parole au cours de cette cérémonie et avant la coupure du ruban symbolique par le chef de l’Etat, figurait Mme Jacqueline Kimbembe, Maire de Loudima qui a prononcé le mot de bienvenue. Selon elle, « cette inauguration intervient dans une nouvelle ère de transformation économique, d'innovation agricole et de création d'emplois ». Elle « n’est que le prolongement du chemin d'avenir qui avait préconise, entre autres, l'industrialisation de notre pays par la transformation locale des ressources naturelles, des productions locales, des biens manufacturés et l'augmentation des zones économiques spéciales », a-t-elle ajouté.



Le manager général de ‘’Global Natural Resources’’, Mr Guido Brusco a a fait savoir que « la mise en service de Agri-Hub de Loudima est un exemple concret de notre engagement dans le processus de décarbonisation et de succès de notre modèle distinctif Dual Fleck,… ». Selon lui, « ce modèle qui combine le développement des ressources énergétiques avec la croissance socio-économique des territoires dans lesquels nous opérons, ceci à travers la réalisation de projets durables, inclusifs et orientés vers la diversification économique », a-t-il ajouté.



Le manager général de ‘’Global Natural Resources’’ d’Eni a salué l’engagement et la volonté du président Denis Sassou N’Guesso pour le succès de ce projet. « Le Président de la République, votre présence ici témoigne de votre engagement constant et de celui de votre gouvernement envers l'innovation, la durabilité et la diversification de l'économie du Congo. Ensemble, nous nous engageons dans un voyage vers ce que nous appellerons une transition énergétique juste ».



Vision d’ENI Congo à travers Agri-Hub

« Notre modèle prévoit de réaliser un centre de production d'huiles végétales utilisant des grains produits par les agriculteurs locaux » a expliqué Guido Brusco, avant de poursuivre : « les autres produits de l'agriculture sont les tourteaux qui seront valorisés sur le marché local comme aliments de bataille, en accord avec les meilleurs principes de l'économie circulaire. L'évolution agricole de ce projet visera à promouvoir la culture à grande échelle de plantes exogénoses comme le tournesol, le soja et bien d'autres », a déclaré Guido Brusco.

Il a affirmé que depuis février 2025, l’ENI Congo a déjà planté 15 000 hectares et prévoit atteindre 40 000 hectares d'ici octobre 2025.



6 millions de litres d’éthanol par an pour la distillerie du Congo



Les activités de la première distillerie de la société Somdia au Congo ont été officiellement lancées par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 27 juin au village Moutela, dans le district de Kayes, département de la Bouenza. Le lancement des activités intervient deux ans après le démarrage des travaux de construction de la nouvelle distillerie moderne.



D’un coût estimé à 14 milliards FCFA, cette distillerie qui vient d'être mise en service produira de l’éthanol à 96°, destiné à l’industrie pharmaceutique, cosmétique et énergétique. Avec une capacité de 50 m³ par jour, soit plus de 6 millions de litres d’éthanol par an, la distillerie couvrira entièrement les besoins du marché congolais, actuellement estimés à 5,5 millions de litres. La matière première utilisée sera constituée de 25 000 tonnes de mélasse, un sous-produit issu du raffinage de la canne à sucre. Il s’agit ainsi de valoriser les résidus agricoles pour produire une énergie durable. C’est, en effet, un outil qui pourra transformer durablement l’économie locale et nationale.



Pour le président directeur général de Somdia, Olivier Parent, la mise en œuvre de ce projet incarne la volonté de Somdia de continuer l'intégration industrielle en maîtrisant les chaînes de valeur, tout en poursuivant sur le plan local, des investissements dans des filières solides. « C'est une bonne illustration de notre approche responsable en matière de circularité. Rien ne se perd, chaque produit est valorisé. Nous allons réduire ainsi les importations », a-t-il indiqué. « C’est un moment fort pour Somdia, la Saris et nos équipes dont l’implication nous a permis de relever des défis techniques et humains pour faire sortir de terre cet outil industriel de premier plan », a-t-il poursuivi. Pour Olivier Parent, l’ambition de Somdia est « de transformer nos ressources localement et de contribuer à l’essor économique du pays où nous sommes implantés… »



Pour le ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Nicéphore Fylla Saint Eudes, la distillerie de Moutela s’inscrit dans l’axe stratégique du programme national de développement 2022-2026, visant la diversification de l’économie nationale. Cette initiative, a-t-il soutenu, contribue à l’amélioration de la balance commerciale du Congo, avant de préciser que le gouvernement continuera à soutenir cette initiative à travers l’amélioration du climat des affaires, le développement des compétences techniques par la formation professionnelle et la facilitation professionnelle d’accès aux marchés nationaux et internationaux.



Selon lui, l’objectif est de positionner l’éthanol produit à Moutela comme un standard de qualité, en accord avec les exigences environnementales, sanitaires et industrielles modernes. Cette distillerie transformera l'économie locale et créera des emplois directs dans divers secteurs telles la logistique, la production et l'administration, a souligné le ministre.





Dans la même rubrique :