Djembe Consultants et AfriLabs s’associent pour la publication d’un rapport de recherche intitulé ‘Construire une Afrique innovante et résiliente’

Djembe Consultants (www.DjembeConsultants.com), cabinet de conseil en communication panafricain primé, s'est associé à AfriLabs (www.AfriLabs.com), le réseau de 225 pôles d’innovation répartis dans 47 pays du continent, pour la publication d’un rapport sur l'innovation africaine dans un contexte de pandémie mondiale. Les conclusions préliminaires du rapport, intitulé « Construction d’une Afrique Innovante et Résiliente », seront dévoilées lors du 5e Sommet Annuel d'AfriLabs, qui se déroulera virtuellement du 12 au 14 octobre 2020.

Le rapport abordera les tendances actuelles, les opportunités et les conséquences de la COVID-19 dans les domaines de la technologie et de l’entreprenariat et ouvrira la porte à une discussion sur les normes et régulations relatives à l'innovation en Afrique. Des questions particulièrement pertinentes dans un contexte sans précèdent et au vu des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et des objectifs définis par l'Agenda 2063 de l'Union Africaine.

Les principales thématiques présentées dans le rapport sont « Exportation à l’internationale des innovations locales », « Inclusion dans le secteur de l'innovation - Femmes, Jeunes et Marchés Informels » et « Renforcer les règlementations pour encourager la R&D et l'innovation ». Seront également proposées un certain nombre d’approches possible pour renforcer la résilience de l'innovation en Afrique, particulièrement dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de la santé, des TIC, de l'éducation, de la finance et des services.

Mitchell Prather, Directeur Général de Djembe Consultants a déclaré « Djembe Consultants est heureux de s'associer au premier réseau de pôles d’innovation technologique d’Afrique afin d'élever le dialogue autour de la résilience de l'innovation africaine dans ce contexte sans précédent. En tant que partenaire de communication officiel du sommet annuel d'AfriLabs, nous sommes impatients de dévoiler les conclusions de notre étude, basées sur les opinions et les expériences d’acteurs de l'innovation à travers le continent. Le rapport permettra aux investisseurs et aux représentants politiques, une étude claire et opportune des défis et des opportunités se présentant aux innovateurs africains, alors même que nous apprenons à avancer dans la nouvelle normalité de la COVID-19. »

S'appuyant sur l’expertise des deux organisations, le rapport dévoilera les perspectives prometteuses de jeunes entreprises africaines, ainsi que les points de vue des principaux acteurs des secteurs public et privé du continent, tels que l’Afreximbank, Honoris United Universities, la Fondation Mastercard, Mozilla et ONU Femmes qui ont tous pris part à cette étude. Si vous êtes une startup, un innovateur ou un entrepreneur africain, partagez votre point de vue sur ce qu'il faut pour renforcer la résilience de l'écosystème africain de l'innovation en participant à l'enquête ici (https://bit.ly/3ifB9oL).

Commentant le rapport, Nekesa Were, Directrice de Stratégie d'AfriLabs a déclaré « AfriLabs est heureux de pouvoir compter sur le principal cabinet de conseil en communication d'Afrique, Djembe Consultants, comme partenaire pour le Sommet Annuel Virtuel d'AfriLabs de cette année. Il sera l'occasion d'un dialogue approfondi sur la construction d’une Afrique toujours plus innovante et résiliente. Compte tenu de l'impact économique de la COVID-19 sur les membres de notre réseau, l’ouverture d’un dialogue sur le renforcement de l'écosystème de l'innovation est essentielle pour que l'Afrique puisse sortir de cette pandémie mondiale. »

Après s’être tenu dans de nombreuses villes africaines, l’édition 2020 du Sommet Annuel d’AfriLabs sera organisé ne ligne. Les conversations seront centrées sur la construction d’une Afrique résiliente et innovante, en encourageant la collaboration, en soutenant les communautés locales et en renforçant de la capacité innée de l’Afrique à innover. Les rôles des entrepreneurs, des entreprises, des gouvernements et de toutes les parties prenantes sera examiné au fil de discussions sur la nécessité de passer outre le statu quo pour s’adapter aux nouvelles réalités de l’Afrique et d’un monde en voie de rétablissement. Tenu sur trois jours, le Sommet comprendra tables rondes, présentations, ateliers, expositions et sessions de réseautage. Les inscriptions sont actuellement ouvertes.

Dans le cadre de ce partenariat, Djembe Consultants organisera des ateliers de formation personnalisés pour les membres de la communauté d’AfriLabs et ses pôles partenaires à travers le continent. Rejoignez Djembe Consultants sur les médias sociaux pour plus d’information.

Contact Presse :

Courriel : James@djembebeconsultants.com

A propos de Djembe Consultants :

Ainsi baptisé après le tambour d’Afrique de l’Ouest, Djembe Consultants (www.DjembeConsultants.com) est un cabinet indépendant de conseil en communication panafricain, ayant pour vision de devenir le partenaire de communication de choix en Afrique, grâce à sa capacité à allier une expertise internationale et une connaissance approfondie des marchés locaux pour offrir à ses clients des approches personnalisées et des résultats optimaux.

Les équipes de Djembe au Ghana, au Maroc et au Nigeria sont complétées par un réseau international de consultants spécialisés sur les marchés d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient.

Djembe est voué à soutenir une nouvelle image de l’Afrique, en fournissant un large éventail de services de gestion de réputation incluant la communication de crise, la stratégie digitale, l ́évènementiel, le positionnement d'experts, l’engagement des parties prenantes internationales, les relations presse, les relations publiques, le développement d'image de marque et le design. Le cabinet propose des stratégies performantes, prenant en compte les nuances de chaque pays africain dans un contexte mondial. Le travail de gestion de réputation de Djembe s'appuie sur des recherches approfondies et adaptées à environnements et écosystèmes les plus complexes.

A propos de AfriLabs :

Fondé en 2011, AfriLabs (www.AfriLabs.com) rassemble une communauté de pôles technologiques émergents, avec pour mission de soutenir leur croissance ainsi que celle de leurs communautés.

AfriLabs est réseau panafricain de 225 pôles d’innovation technologique, répartis dans 47 pays, qui s'engage à soutenir des entrepreneurs à fort potentiel, capables de stimuler la croissance économique et le développement social en Afrique.

AfriLabs estime que le développement de l'écosystème africain de la technologie permet au continent de prendre place sur le marché mondial de la connaissance et de l'innovation, stimulant ainsi la croissance économique.

Pour plus d’informations sur AfriLabs : www.AfriLabs.com

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/djembe-consu...