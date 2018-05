AFRIQUE Djibouti: À l’abri des intempéries ?

Alwihda Info | Par APO - 23 Mai 2018 modifié le 23 Mai 2018 - 07:49

« Djibouti propose un environnement attractif aux investisseurs de la Corne d’Afrique mais la prudence est de mise » souligne Allan & Associates.





Les dirigeants de la Banque africaine de développement qui se réuniront aujourd’hui (21 mai) à Busan, en Corée du Sud, aborderont très certainement la question des nouvelles opportunités d’investissement étranger en Afrique.



Djibouti, qui souhaite devenir le centre de transbordement de la Corne d’Afrique, a démontré son attractivité en matière d’investissements au cours des dernières années. Situé à proximité de voies maritimes figurant parmi les plus fréquentées, ayant accès à l’Océan Indien et à la Mer Rouge, ce pays peut se vanter de la stabilité politique et de la paix conquises depuis des décennies, contrairement à certains de ses voisins comme la Somalie divisée, l’opaque Érythrée ou encore le Yémen dévasté par la guerre.



« Djibouti propose un environnement attractif aux investisseurs de la Corne d’Afrique mais la prudence est de mise » souligne Olivier Milland, analyste sénior et spécialiste de l’Afrique subsaharienne, auteur du rapport.



Selon l’évaluation d’Allan & Associates, les indicateurs démontrent que les risques d’investissement à Djibouti sont considérables, notamment en raison des facteurs suivants : L’inquiétude croissante face à la corruption étant donné le recul des évaluations internationales en matière de transparence et degouvernance

La concurrence régionale dans le cadre des marchés, peut se traduire par l’accès des élites nationales aux revenus des investisseurs étrangers

La faiblesse des indicateurs macroéconomiques, avec une dette publique qui atteint 87 pourcent du PIB en 2018

La dépendance excessive par rapport à l’Ethiopie voisine – 95 pourcent des exportations éthiopiennes passent par le port de Djibouti – et à la Chine, sa principale source d’investissement étranger

La vulnérabilité à une tendance protectionniste mondiale alimentée par Donald Trump, Président des États-Unis en raison du recours au trafic portuaire

Les conflits dans les pays du Golf menacent la stabilité des investissements

L’inquiétude par rapport à la renégociation des marchés dans le cadre d’une nouvelle loi et localisation « Le changement des dynamiques géopolitiques dans la région, allié aux politiques protectionnistes des États-Unis et aux conflits entre les pays du Golf, posent des défis supplémentaires aux investisseurs », conclut Milland.



