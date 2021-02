AFRIQUE Djibouti : Une forte croissance attendue en 2021 avec un taux prévisionnel de 7%

Alwihda Info | Par AMA - 3 Février 2021

Malgré une conjoncture internationale particulièrement difficile du fait de la crise sanitaire, la République de Djibouti aborde l'année 2021 avec détermination.

Dépourvu de richesses naturelles, soumis à une nature exigeante et aride, Djibouti a su tabler sur son principal atout : sa situation géostratégique, à l'entrée du détroit de Bab-el-Mandeb, au carrefour des grandes voies maritimes mondiales, emprunté par un navire gros porteur toutes les 25 minutes. Dans ce contexte, Djibouti a développé un "business model" basé sur une offre portuaire et logistique unique. Depuis 2013, année de la mise en œuvre du plan de développement "Vision 2035", Djibouti s'est engagé dans la modernisation de sa législation, de son système financier, la mise à niveau de ses ressources humaines et la réalisation d'infrastructures performantes adaptées aux exigences du marché international. Cela étant, selon le rapport Global Economic Prospect de la Banque mondiale, Djibouti devrait connaître cette année la plus forte croissance en Afrique avec un taux prévisionnel de 7,1 %. Cette perspective n'est pas due au hasard.



Le terminal à conteneurs de Doraleh s'est imposé comme l'un des plus performants de la région. Et parallèlement au site de Doraleh, Djibouti a développé un écosystème de premier plan avec la mise en service de la nouvelle ligne de chemin de fer vers Addis-Abeba (octobre 2016), l'inauguration du Doraleh Multi Purpose port (DMP, en 2017), l'entrée en service de la Zone franche internationale de Djibouti (DIFTZ, en juillet 2018), le port minéralier de Goubet (juin 2017) et celui de Tadjourah (juin 2017), prolongé par le corridor routier reliant Balho, poste frontalier avec l'Éthiopie.



En janvier 2021, Djibouti a consolidé son offre logistique avec la signature d'un accord tripartite entre les compagnies aériennes Air Djibouti et Ethiopian Airlines et le port de Djibouti (DPFZA). L’objectif est de proposer un hub global de fret aéro-maritime depuis la place Djibouti, en acheminant par cargo aérien vers tout le continent africain les marchandises déchargées aux ports de Doraleh.



Le réaménagement du Port historique prévoit aussi la mise en place d'un chantier de réparation naval en partenariat avec l'un des leaders mondiaux du secteur, le néerlandais Damen. Les projets d'infrastructures concernent aussi les secteurs clés de l'énergie, de l'eau et du développement durable. L'énergéticien français Engie sera chargé de concevoir, de construire et de gérer le projet de centrale photovoltaïque dans le désert du grand Barra. L'espagnol Siemens Gamesa a été sélectionné pour la construction du parc éolien de Ghoubet. Pour relever les défis de son développement, Djibouti maintient une diplomatie stratégique et économique active. L'alliance historique avec l'Éthiopie, pays frère, s'est renforcée au fil des années.

Fidèle à sa politique d'équilibre et d'ouverture, Djibouti a tissé des liens solides et durables avec les pays amis et partenaires, comme la Chine, les États-Unis, la France, le Japon, l'Arabie saoudite, la Turquie, etc. Djibouti inscrit ainsi résolument son action dans la marche du monde tout en préservant son indépendance et sa souveraineté.





