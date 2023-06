Djibouti : la BAD lance un projet d’étude intégrée sur les infrastructures urbaines et l’adaptation climatique

La délégation de la Banque a rencontré le ministre djiboutien des Finances et de l’Économie chargé de l’Industrie et gouverneur de la Banque pour Djibouti, Ilyas Moussa Dawaleh, et le ministre chargé des Infrastructures et de l’Équipement, Hassan Houmed Ibrahim.



Elle a exposé au ministre des Finances et de l’Économie Chargé de l’Industrie, l’objectif ainsi que les composantes du Programme ADRiFi. Cette initiative de la Banque véhicule des instruments innovants de financement des risques des catastrophes qui permettront à Djibouti une meilleure couverture contre les risques d’inondation. Ce programme permettra aussi de renforcer les capacités des acteurs nationaux impliqués dans la gestion des risques de catastrophes, et aidera à élaborer une stratégie nationale de financement des risques de catastrophe. Au terme de la mission, le ministre Dawaleh a donné son feu vert pour la participation de Djibouti au programme ADRiFi.



Le projet d’étude intégrée des infrastructures urbaines et de l’adaptation climatique à Djibouti est financé par un don de 3,8 millions de dollars américains du Fonds africain de développement. Il s’étend sur une période de trois ans (2023-2025) et sera exécuté par l’Agence djiboutienne des routes. Un atelier de formation de trois jours a été organisé par la Banque à l’intention de l’équipe du projet.



L’objectif de l’étude est d’élaborer un plan intégré de développement des infrastructures inclusives et participatives, donc, d'établir une feuille de route pour améliorer l'accès aux infrastructures urbaines résilientes et au service de base. L’étude permettra aussi de renforcer les capacités institutionnelles pour une planification et une gestion urbaine aussi bien inclusive que participative tout en s'attaquant aux disparités entre les sexes.



La Banque africaine de développement a adopté, en février 2023, un nouveau Document de stratégie pays (DSP) 2023-2027 pour Djibouti. Ce DSP 2023-2027 vise à soutenir les efforts en faveur d’une croissance plus inclusive, en misant sur l’accélération de la transformation structurelle et la diversification économique. Pour réaliser cet objectif, un seul domaine prioritaire a été retenu à savoir, le développement des infrastructures socio-économiques dans les secteurs de l’énergie et des transports. Cet objectif prioritaire se concentre sur deux secteurs : le transport, en particulier routier, pour améliorer la mobilité de la population et la promotion des échanges ; et l’énergie, afin d’accroître la production et la distribution des énergies plus propres et moins onéreuses.



Le 31 mai 2023, le portefeuille actif de la Banque africaine de développement à Djibouti représentait 87 millions de dollars, couvrant 11 projets dans les secteurs des transports, de l’énergie, du social, de la gouvernance et de l’agriculture.