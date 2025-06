Djibouti : le Premier ministre somalien reçu au Palais de la République

Le chef de l’Etat de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, a reçu hier lundi, en fin de matinée, au Palais de la République, le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barreh, en déplacement à Djibouti où il a entamé hier, dimanche, une visite de 72 heures placée sous le signe du renforcement des relations d’échanges et de solidarité entre les deux pays et les deux peuples frères.



L’audience entre le président Guelleh et le Premier ministre somalien a été l’occasion pour les deux parties pour faire le point sur l’état de coopération et d’entraide entre les deux nations sœurs, aux liens privilégiés, tissés par le fil de l’Histoire et de la proximité géographique, linguistique et culturelle.



Les discussions ont ensuite été étendues à la nature précise de l’appui multiforme que la République de Djibouti peut apporter à l’Etat somalien dans sa quête légitime à renouer avec une paix et stabilité durable.



Sous l’égide du président Ismail Omar Guelleh, Djibouti est connu pour son engagement constant en faveur de la promotion sécuritaire et économique de la République Fédérale de Somalie. Lors de ses entretiens avec le chef de l’Etat, Hamza Abdi Barreh était accompagné du principal conseiller à la Primature somalienne, Abdourahman Moustapha.