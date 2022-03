Doha : les politico-militaires tchadiens parviennent à une entente

Les mouvements militaires tchadiens présents à Doha ont pu former un comité pour les représenter dans les négociations de paix qui débutent demain avec les autorités de transition tchadiennes, a appris Alwihda Info.



« Après avoir suspendu notre participation au dialogue tchadien-tchadien, après avoir été surpris par le grand nombre de participants au dialogue, 52 groupes, nous sommes entrés avec tous les participants dans des consultations pour trier toutes les parties participantes, et ces parties ont été divisées en quatre groupes », a affirmé le représentant du FACT, Dr. Chérif Djako.



Le chef du mouvement FACT est prêt à y assister lorsqu'il y aura des progrès dans les négociations, qu'un accord sera trouvé et qu'il y aura une signature.