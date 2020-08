Dr Robert N. Erlich rejoint le Conseil consultatif de la Chambre africaine de l’énergie

Le géologue et expert pétrolier américain Robert Erlich a rejoint le Conseil consultatif de la Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) pour 2020 et 2021. Robert conseillera et soutiendra les travaux de la Chambre au sein de son Comité d'exploration.

Robert apporte des décennies d'expérience dans l'exploration dans les frontières pétrolières et gazières les plus prisées des Amériques et de l'Afrique subsaharienne. Au cours de sa carrière, il a notamment exercé des missions aux États-Unis, à Trinité-et-Tobago, au Pérou, en Colombie, au Venezuela, en Argentine, en Guyane, au Suriname, au Brésil, au Costa Rica, au Panama, au Guatemala, en Guinée équatoriale, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Royaume-Uni et en République populaire de Chine.

Son leadership et ses antécédents réussis dans la direction de programmes techniques et opérationnels qui ont abouti à la découverte de plusieurs grands gisements de pétrole et de gaz font de lui un atout clé pour le Conseil consultatif de la Chambre. Robert a travaillé à la fois pour des sociétés pétrolières internationales telles que BP et pour plusieurs firmes juniors et indépendantes telles que Hess Corporation. Il est actuellement associé et directeur exécutif pour l’amont au sein du cabinet de Cayo Energy L.P., un service de conseil pétrolier et gazier spécialisé dans l'évaluation de projets et d'investissements en amont et en aval.

« Bob comprend la géologie et l'exploration mieux que quiconque et est connu dans l'industrie pour sa capacité à exécuter avec succès des programmes d'exploration », a déclaré Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie. « Plus important encore, il possède une expérience significative dans l'exploration des systèmes de dépôt du Crétacé des marges de l'Atlantique équatorial des deux côtés de l'Atlantique. Son expertise sera cruciale pour soutenir le programme de la Chambre d'incitation à l'exploration à travers le continent. »

Bob a obtenu son baccalauréat en géologie de l'Université de Miami, sa maîtrise en sédimentologie de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et son doctorat en paléocéanographie de la Vrije Universiteit à Amsterdam, aux Pays-Bas.

