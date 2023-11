AFRIQUE Drame du stade d’Ornano à Brazzaville : les familles endeuillées réconfortées par le président Denis Sassou N'Guesso

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 30 Novembre 2023



Les représentants des familles des victimes du drame du stade Michel d’Ornano, à Brazzaville ont été reçus par le président de la République. Au cours de la rencontre qui a eu lieu ce 29 novembre au palais du peuple, Denis Sassou-N’Guesso a partagé leur douleur et les a invités à la surmonter.



En sa qualité de Père de la nation, Denis Sassou-N’Guesso a voulu témoigner de son soutien et réconforter les familles ayant perdu un enfant, au cours de la tragédie survenue au stade d’Ornano dans la nuit du 20 au 21 novembre 2023.



Partager la douleur



Près de deux cents représentants des familles des victimes du drame du stade d'Ornano au cours duquel 32 jeunes Congolais ont perdu la vie ont répondu à l’appel du chef de l’Etat. A la tête de la cellule de crise, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso a pris part à cette rencontre.



La salle de banquet du palais du peuple, théâtre de la réception avait la « couleur » du deuil : les familles et l’assistance étaient vêtues de noir. La tristesse et l’émotion ont été lisibles sur leur face.



Tout le monde a suivi le président de la République, dont le message a porté sur le partage de la douleur, la poursuite du recrutement des jeunes à Brazzaville et les responsabilités du drame qu’il faudrait dégager aussi bien sur le plan administratif que sur le plan judiciaire.



La voix chargée d’émotion, Denis Sassou N’Guesso a déclaré qu’il saisissait ce moment pour les réconforter à nouveau, après toute l’assistance apportée par le gouvernement aux parents touchés par cette tragédie, au nom de la nation. « Chers parents, j'ai voulu prendre contact directement avec vous pour vous témoigner à nouveau mon émotion, vous présenter mes condoléances et vous réconforter. Il s'est produit au stade d’Ornano la situation dramatique que nous connaissons avec la perte de nos enfants. Je voulais vous remercier parce que face à ce drame, vous avez adopté une attitude responsable ; votre attitude responsable que la nation entière salue et approuve », a déclaré le président de la République.



En attendant les conclusions de l’enquête judiciaire



Dans la suite de son message, le chef de l’Etat congolais a remercié les familles des victimes pour « le calme et la responsabilité dont vous faîtes preuve dans cette douloureuse épreuve ».



Il a déclaré que des leçons seraient tirées à l’issue des enquêtes ouvertes sur ses instructions et qui sont en cours ; ces enquêtes doivent établir des responsabilités sur les plans administratif et judiciaire. Au niveau où sont ces enquêtes, le président de la République estime que « des mesures administratives devraient être prononcées en attendant les conclusions de l’enquête judiciaire ».



Pour Denis Sassou N’Guesso, il est important de garder le calme dans cette situation douloureuse que d’aucuns souhaitaient voir dégénérer en troubles. L’histoire de notre pays est marquée par des événements tragiques, a-t-il poursuivi, avant de souligner la nécessité pour tous de préserver la quiétude et le calme que connaît le Congo depuis quelques décennies.



Le président de la République a fait savoir que les opérations de recrutement se poursuivront à Brazzaville comme cela se passe dans tout le pays. Il a annoncé aux familles l’instruction qu’il a donnée au Commandement pour qu’il attribue un poste à chaque famille éprouvée : « J’ai donné des instructions au commandement pour que dans le cadre du recrutement qui va se faire à Brazzaville, qu’il soit attribué à chacune des familles éprouvées un poste pour un élément apte désigné par elle pour faire partie des contingents. Ce sera un témoignage, une image positive que nous garderons », a révélé le chef de l’Etat.



En dépit de la douleur



S’appuyant sur son propre exemple, il a déclaré qu’il connaît l’intensité de la douleur de perdre un enfant, un proche, comme parent, comme père, faisant allusion à la disparition, en 2009, de sa fille aînée. « Je ne savais pas que j’allais pouvoir surmonter cette douleur », a-t-il déclaré. Aussi a-t-il plaidé pour que les parents éplorés s’arment de courage, parce que « nous devons poursuivre la vie », en dépit de la douleur.



A la fin de son message, il a salué ses invités en serrant la main de chacun des représentants des familles reçues en les invitant à affronter ce moment de douleur avec courage.





Dans la même rubrique : < > Cameroun : face aux tensions d’approvisionnement en carburant, alerte contre les spéculateurs Kenya : la BAD accorde un prêt de plus de 101 millions d’euros pour renforcer l’accès à l’électricité La BAD révise à la baisse ses prévisions économiques pour l’Afrique Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)