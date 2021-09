Dubaï : organisation de la semaine africaine du pétrole en novembre prochain

Étant le principal salon de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique, la semaine africaine du pétrole (SAP) tiendra sa vingt-septième exposition à Dubaï, du 08 au 11 novembre 2021, à Madinat Jumeirah. Cet évènement se tiendra pour la seule et ultime fois à l’émirat, notamment en raison de l’attention que les organisateurs attachent à la sécurité et à la sureté des participants. Ainsi, la semaine africaine du pétrole continuera à promouvoir les transactions et les accords, diriger les investissements en faveur des projets africains, et faciliter l’établissement de nouveaux partenariats ainsi que l’identification d’opportunités de réseautages pour le marché africain malgré le changement temporaire de son lieu d’organisation, étant le changement du Cap à Dubaï.



En effet, cet évènement présente une opportunité réelle visant à établir un pont de coopération entre l’Afrique et le Moyen-Orient, tout en surlignant l’important du potentiel dont jouit le marché africain. En joignant l’industrie pétrolière et gazière sous le thème intitulé : « la réussite au sein d’un marché fluctuant », la semaine africaine du pétrole rassemblera les pionniers de cette industrie, ainsi que les représentants des gouvernements qui entendent re-concevoir le futur de l’industrie en Afrique.



La conférence stratégique se centralisera autour de l’état de préparation du marché africain, en ce qui concerne son adaptation aux changements et sa réaction envers les facteurs imposés par la propagation de la pandémie du coronavirus, à l’échelle mondiale, ainsi que sa réaction envers la transition énergétique accélérée, tout en favorisant cette industrie en identifiant les atouts et potentiels y relevant. La semaine africaine du pétrole a réussi à s’imposer, au cours des vingt-sept dernières années, comme la plateforme principale et pionnière pour ce domaine en Afrique. En effet, l’agenda de l’évènement, en son édition de l’an 2021, jettera la lumière sur les préoccupations impérieuses de l’industrie pétrolière et gazière relevant de la situation future de l’exploration et la production en Afrique.



Plusieurs débats (ministériel et entre les sociétés pionnières) et une table ronde (entre les principaux dirigeants de l’industrie), vont ponctuer l’événement. En outre, la semaine africaine du pétrole et son partenaire « Lean In Energy » (LIEN) offriront l’initiative intitulée « Les accélérations de la semaine africaine du pétrole : entre diversité et inclusion », étant une initiative visant à promouvoir une diversité, capitaux propres et égalités entre les sexes à une plus grande échelle dans le secteur de l’énergie, et qui vise, de même, à initier des dialogues progressifs.