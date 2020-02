EG LNG célèbre le chargement de son 700e cargo

EG LNG, le terminal de liquéfaction et d'exportation de GNL situé sur l'île de Bioko en Guinée équatoriale, a célébré aujourd'hui le chargement de sa 700e cargaison de GNL. Le terminal fonctionne avec succès depuis treize ans et demeure l'un des projets énergétiques les plus importants de l'Afrique subsaharienne.

Exploité par Marathon Oil Corporation avec ses actionnaires Marubeni, Mitsui & Co et la société d'État Sociedad Nacional de Gas (SONAGAS), EG LNG a été un contributeur clé du développement socio-économique de la Guinée équatoriale.

L'usine a permis la monétisation du champ de gaz d'Alba et a livré sa première cargaison le 24 mai 2007. Elle a été inaugurée par S.E. le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en octobre 2007, et a depuis lors livré du GNL sur les marchés mondiaux, notamment en Amérique du Sud, en Europe et en Asie.

L'usine est une source de fierté pour la Guinée équatoriale et l'Afrique, et est au centre du complexe de Punta Europa, actuellement en cours d'expansion et de diversification pour monétiser davantage le gaz exploité en Guinée équatoriale.

« Nous félicitons sincèrement toute l'équipe d'EG LNG pour cette réalisation remarquable et pour avoir rendu toute la nation fière », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures. « Grâce à des projets tels que EG LNG, le pays s'est positionné comme un leader africain de l'énergie et continuera à fournir le bon environnement aux entreprises pour investir dans de tels actifs et conduire l'Afrique vers une plus grande prospérité. »