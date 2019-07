ENGIE et Meridiam bouclent le financement de deux projets photovoltaïques au Sénégal

ENGIE (www.ENGIE.com) et ses partenaires Meridiam et FONSIS ont signé les contrats de financement de deux projets photovoltaïques de 60 MW. L’investissement total pour ces projets s’élève à 47,5 millions d’euros, financé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI), la Société Financière Internationale (IFC), et Proparco.

Ces deux projets font partie du programme Scaling Solar au Sénégal, mené conjointement par les autorités sénégalaises et l’IFC. L’offre du consortium ENGIE - Meridiam a été retenue par la Commission de Régulation du Secteur de l’électricité (CRSE) du Sénégal dans le cadre d’un appel d’offre en octobre 2017.

ENGIE et Meridiam détiendront chacun une participation de 40 % dans les sociétés de projet. Le fond souverain sénégalais, FONSIS, sera également actionnaire à hauteur de 20 %. Ces projets sont situés à Kahone, dans la région de Kaolack, et à Touba-Kaël dans la région de Diourbel. ENGIE sera en charge de la construction et l’exploitation des deux installations solaires.

Yoven Moorooven, Directeur Général d’ENGIE Afrique : « Dans un contexte extrêmement concurrentiel, ENGIE réaffirme son engagement sur le long terme au Sénégal. Ces projets contribueront à fournir une énergie propre et abordable tout en créant des emplois durables. Ils s’inscrivent, de plus, parfaitement dans la stratégie du Groupe qui ambitionne de faire d’ENGIE le leader de la transition zéro carbone « as a service » en Afrique. »

Au Sénégal, ENGIE a participé à la construction de deux centrales photovoltaïques de 30 MW dans la ville de Santhiou Mekhé et de 29,5 MW à Ten Mérina dans la région de Thiès, près de Dakar. Les deux projets sont actuellement en exploitation. ENGIE a par ailleurs conclu un partenariat avec l’Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables du Sénégal (ANER) visant à accélérer le développement des énergies renouvelables dans le pays. Le Groupe met également en œuvre des solutions d'énergie solaire destinées aux populations rurales non connectées au réseau électrique national.

A propos d’ENGIE Afrique :

ENGIE (www.ENGIE-Africa.com) est actif depuis plus de 50 ans dans de nombreux pays d’Afrique, à travers ses activités de génie énergétique et, plus récemment, en tant que producteur d'électricité indépendant en Afrique du Sud et au Maroc avec une capacité totale de plus de 3 000 MW en exploitation ou en cours de construction. ENGIE Afrique propose des solutions d'accès à l'énergie créatrices de valeur et répondant aux besoins des populations africaines. Elle est une partenaire de référence pour les services énergétiques aux entreprises, la production et le stockage d’électricité, et les solutions décentralisées destinées aux clients hors réseau : entreprises, collectivités et ménages. Actuellement, ENGIE sert déjà de l’électricité à plus d’1,5 million de personnes avec des installations solaires domestiques et des micro-réseaux locaux et vise à devenir un acteur majeur sur les marchés décentralisés.

A propos d’ENGIE :

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.

Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/engie-and-me...