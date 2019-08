Ecobank Transnational Incorporated annonce la nomination de Ayo Adepoju en Qualite de Directeur Financier du Groupe

Ecobank Transnational Incorporated, ETI (https://Ecobank.com), société mère du Groupe Ecobank, basée à Lomé, annonce la nomination d'Ayo Adepoju au poste de Directeur financier du Groupe, avec effet immédiat. En tant que membre du Comité exécutif du Groupe, il rendra directement compte au Directeur général du Groupe.

Ayo Adepoju avait été nommé directeur financier du Groupe par intérim en avril 2019.

Ade Ayeyemi, Directeur général du Groupe, a déclaré : «Nous sommes heureux d’annoncer la nomination d’Ayo au poste de Directeur financier du Groupe. Pendant la période au cours de laquelle il a exercé par interim, Ayo a clairement démontré sa capacité à diriger notre fonction financière. Son sens aigu des finances, ses connaissances du secteur et son expérience de la société, notamment, eu égard entre autres, au rôle clé qu’il a joué dans notre toute première émission d’euro-obligations, permettent à Ayo de se prévaloir des compétences nécessaires pour assumer le leadership financier et la vision stratégique de la banque. Je félicite chaleureusement Ayo et suis impatient de continuer à collaborer étroitement avec lui».

Avant d'occuper son poste actuel, Ayo Adepoju était le Directeur de la Performance et de l'Analyse des Finances du groupe. Il a travaillé sur les aspects stratégiques de la gestion financière du Groupe, y compris les relations rapprochées avec les investisseurs. Il a acquis une expérience significative au sein du Groupe et une profonde compréhension des facteurs sous-jacents des activités en Afrique, indispensables à la croissance continue du Groupe.

Ayo a également occupé le poste de Contrôleur financier du Groupe à l’époque où il dirigeait le reporting de l’information financière et réglementaire du Groupe. Avant de rejoindre Ecobank, il a travaillé chez PricewaterhouseCoopers à Londres et à Lagos en tant que Directeur Audit dans le secteur des services financiers. Il est diplômé en comptabilité de l'Université de Lagos, au Nigéria, où il a obtenu une licence en sciences avec mention très bien et une maîtrise en administration des affaires de la Warwick Business School, au Royaume-Uni.

Il est membre de l'Institut des experts comptables du Nigéria (ICAN) et a reçu le meilleur prix à l’international, à deux étapes consécutives des examens ICAN. Il a suivi des cours de formation pour cadres à la Harvard Business School et à la London Business School.

Adenike Laoye

Directrice de la Communication du Groupe

Contact Média :

Mireille Bokpe-Anoumou

Ecobank Transnational Incorporated (ETI)

2365, Boulevard du Mono

Lomé, Togo

Tél.: +228 22 21 03 03

Email : mbokpe@ecobank.com

À propos d'Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’) :

Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) (https://Ecobank.com) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est présent dans 36 pays africains, à savoir : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée -Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe. Le Groupe emploie 15 500 personnes dans 40 pays différents. Ecobank offre des services de banque de détail, banque de grande clientèle, d’investissement et gestion d’actifs. Elle propose également des services monétiques aux organisations internationales et aux gouvernements par le biais de plus de 800 agences et bureaux, 2731 distributeurs de billets, la banque par internet (Ecobank.com) et les services de banque mobile.